Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Mersin'e gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tümamiral Ahmet Kendir'e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Tümamiral Kendir, ardından valilik makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü. Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümamiral Kendir'e teşekkür etti. Tümamiral Kendir ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkürlerini iletti.