Sahil kentine ikinci kez kar yağdı

Mersin'in sahil ilçesi Erdemli'de ilçe merkezine bu yıl ikinci kez kar yağdı.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Erdemli ilçe merkezinde yağış, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bazı vatandaşlar da ilçe merkezinde nadiren görülen bu kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

İlçe esnafından olan ve amatör hava tahminlerinde bulunan Ahmet Dekiş, "Ortalama 3 ila 5 yılda karşılaşılan kar yağışı ile 2020 yılı içinde ikinci kez karşılaşıyoruz. Geçen sefer yağan biraz daha kuruydu, bu ise daha ıslak. Ama seyir zevki açısından doyulmaz bir manzara oluşturuyor. Çocukları ve yetişkinleri sevindirdi tabi ki. Sık sık rastlanan bir durum değil. Sahil kentinde kar görmek insanları şaşırtıyor. Özellikle de Akdeniz kıyısında" dedi.

İlçenin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışının sürdüğü bildirildi.