İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahilde kamp alanı ve bahçeleri su bastı

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız süren sağanak dolayısıyla sahildeki bazı işletmeleri, kısmen bahçe ve seraları su bastı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız süren sağanak dolayısıyla sahildeki bazı işletmeleri, kısmen bahçe ve seraları su bastı. Su baskını yaşanan parklara belediye ekipleri anında müdahalede bulundu.


İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde sahildeki park ve bazı iş yerlerini su bastı. Kiralık verildiği öğrenilen çadırlar ile karavanlı kamp alanında da su baskını oluştu. Kampta fırtına dolayısıyla kimsenin bulunmadığı öğrenildi.


Çevre sakinlerinden Mehmet Aslan, "Akşamdan bu yana yağan yağmur dolayısıyla parkı ve sahili su bastı. Bahçeler su içinde. Durumu belediye ekiplerine bildirdik. Müdahalede bulunacaklar" diye konuştu.


İhbar üzerine bölgeye gelen Erdemli Belediyesi ekipleri su baskını yaşanan parklara anında müdahalede bulundu.


Öte yandan, Limonlu Deresi çevresinde ise bazı bahçe ve seralarda kısmi su baskınları oluştu. Bölgede yağış aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.