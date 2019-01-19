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Sahilde kar şenliği

Mersin’in Erdemli ilçe sahilinde kar şenliği düzenlendi.

Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde kar şenliği düzenlendi. Toroslar'dan kamyonlarla taşınan tonlarca karla ilçe sahilindeki parkta karlı bir dağ platformu oluşturuldu. Etkinliğe aileler çocuklarıyla birlikte akın etti.


Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl ilki düzenlenen kar şenliği ilçe sahilinde yapıldı. Etkinlikte Toroslar'dan kamyonlarla taşınan tonlarca kar ile adeta karlı bir dağ kesiti oluşturuldu. Etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi. Sahilde karla oynama şansı bulan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kartopu oynayıp karda kayan çocuklardan bazıları da kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinliğe katılan çocuklar kar eğlencesini sahilde yaşadıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.


Bazı çocuklar ise kar topu savaşı yaptıklarını, karda kaydıklarını ve kardan adamlarla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara ilçe belediyesi tarafından ekmek arası sucuk ikramı yapıldı.

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