Sahildeki bisikletler Mersinlileri bekliyor

Mersin'de vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Bisiklet Kiralama Programı (KentBis) ile 1 liraya sahili boydan boya gezmenin keyfini sürüyor. Güneşin, denizin ve yeşilin eşsiz buluşma noktası olan Mersin sahil şeridi, bisiklet yollarıyla güvenli bisiklet sürüşünü de sağlıyor.

Bisikletler, sahilde ilk defa pedal çevirecek vatandaşları bekliyor

Adnan Menderes sahil şeridi, her mevsimde olduğu gibi, sonbahar aylarında da vatandaşların keyifli vakit geçirecekleri mekânlar arasında yerini alıyor. Bir süredir kullanımda olan sahildeki bisikletleri şu ana kadar sürme imkanı bulamamış vatandaşlar, ilk deneyimlerini yaşayabilmek için rezervasyon yaptırmaksızın diledikleri bisikleti tercih ederek sahili, saati 1 TL'ye boydan boya arşınlama imkanına kavuşabiliyor. Sürüş keyfinin ardından en yakın istasyona bisikleti park etme imkanına sahip vatandaşlar, kredi kartıyla da kiralama yapabiliyor. Kredi kartı için ön provizyon ücreti 50 TL iken, sistemdeki bisikletlerin kiralanması için KentBis kartının içinde bulunması gereken minimum bakiye tutarı da 5 TL olarak ücretlendiriliyor.

KentBis Kart ile bisiklet sürmek çok kolay

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bisikletleri kiralayabilmek için vatandaşların KentBis Akıllı Bisiklet Merkezi'nden KentBis kartını temin etmelerinin yeterli olacağı bildirildi. Vatandaşların, 3 No'lu istasyonun yer aldığı merkeze gerekli olan belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) getirerek, verilen sözleşmeyi imzalayıp kartı temin ederek hizmetten faydalanabilecekleri kaydedildi. 16-18 yaş arası gençlerin ise KentBis Kart alabilmeleri için bir ebeveynlerini yanlarında bulundurmaları gerektiği ifade edildi.