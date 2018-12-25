Şahin: "En iyi sağlık hizmetini veriyoruz"

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, "Hastane olarak en kaliteli, en iyi sağlık hizmetini veriyoruz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Hamit Tuna, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin ve çalışanlarla biraraya geldi.

Ziyaret sırasında hastane hakkında bilgi veren Şahin, Mersin'e en kaliteli sağlık hizmetini vermek amacıyla çalıştıklarını söyledi. Gerek teknoloji gerek alt yapı olarak çok güçlü bir deneyime sahip olduklarını kaydeden Şahin, "Mersin, Adana ve ilçelerimizden gelen hastalarımızın iyi hizmet alması bizim için çok önemli. Biz bütün olarak bunu sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Şahin, hastanenin 50 hekim, 220 yatak ve 'A Grubu' bir hastane olarak hizmetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise "Burada çok kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Sağlığı bozulan insanlara şifa oluyorsunuz. Bu hem hastalar hem de yakınları açısından çok önemli. Sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tuna, daha sonra hastaları da ziyaret ederek şifa diledi.

Engin Şahin, ziyaretin anısına Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya özel olarak hazırlanmış kaftan hediye etti.