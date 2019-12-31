Şahin: "Hastanemiz 24 saat hizmet veriyor"

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Engin Şahin, hastanenin 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirterek, "Yılbaşı akşamında da hastanemizde uzman kadromuzla hizmet vereceğiz" dedi.

Hastanelerinin yılbaşı akşamı da 24 saat esasını göre hizmete devam edeceğini kaydeden Şahin, her zaman olduğu gibi yeni yılda da uzman kadroları ile Mersinlilere hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi. 2019'un son gününde yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda Mersinlilerin hastanelerine başvurabileceğini kaydeden Şahin, "Herkese sağlıklı bir yeni yıl diliyoruz. 2020 yılı herkese sağlık getirsin. Tüm Mersinlilerin yeni yılını kutluyoruz. Bu yıl hastanemiz açısından çok önemli bir yıl olacak. Yeni yatırımlarla bu yılda hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Oluşabilecek olumsuzluklarda hastanemiz 24 saat esasına göre çalışacak" ifadelerini kullandı.