Şahin, MGC Başkanlığına yeniden aday

Bir önceki dönem seçimlerde Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) başkan adayı olan ancak 1 oyla seçimi kaybeden Fatih Şahin, 9 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını MGC binasında düzenlediği toplantıda duyuran Şahin, 5 Mayıs 2018'de sancılı bir kongre yaşadıklarını savunarak, seçimden sonra haklarını yasal yollardan aradıklarını söyledi. Mahkemelerin verdiği kararla yeniden bir seçim sürecine girdiklerini söyleyen Şahin, "Bu sefer adil ve hakkaniyetli bir seçim yaşayacağımıza inanmak istedik. Ancak son haftalarda tanık olduğumuz gelişmelere bakınca üzülerek belirtmeliyim ki, yaşadıklarımızdan asla ders çıkartamıyoruz. Mahkeme kararlarından sonra büyük bir uzlaşı içinde olduğuna inandığımız bu yönetim, üye listelerinin güncellendiğini ve DERBİS sistemine kayıt olması gerektiğini belirten, bizim de destek verdiğimiz bir çağrı gerçekleştirdi. Biz de meslek örgütümüzün attığı bu ciddi sandığımız adıma karşılık verip, istenilen belgeleri vermeyen 11 arkadaşımızdan gerekli belgeleri alarak son tarihten yaklaşık bir hafta önce imza karşılığında teslim ettik. Biz samimi ve ciddi bulduğumuz bu karar karşısında umutlanırken, bir süre sonra sosyal medyadan bir liste yayımlandı. Listeyi incelediğimizde maalesef ilçeler dahil 11 arkadaşımızın dosyalarından sadece 4 tanesinin DERBİS'e kaydedildiğini, diğer meslektaşlarımızın oy haklarının ise nedenini anlayamadığımız bir şekilde yine ellerinden alındığını gördük" dedi.

Kaydedilmeyen kişilerin bir önceki seçimde oy kullanan kişiler olduğunu belirten Şahin, "O günden beri ikna edici bir açıklama yapamayan yönetim kurulu, 'gözden kaçmış' gibi mazeretlerle yaşanılan haksızlığı savuşturdu. Seçim sonrası oluşabilecek hukuksal durumdan kim sorumlu olacak? Seçimin iptaline kadar gidebilecek bu yanlışta neden ısrar ediliyor? Biz bu seçimi neden yeniden yapıyoruz? Tam da bu nedenlerden dolayı değil mi? Öte yandan 353 kişilik üye listesi yayınlanmasına ve uyarmamıza rağmen, kongre için 200 kişilik salon tutulmasının da hangi akıl ve mantıkla yapıldığını anlayamadık. Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonu ve Akdeniz Belediyesi Metropol Nikah Salonu kongre günü boş olmasına rağmen neden bize dar gelecek bir salon tercih edildi? Her şeye rağmen gelecek umutlarını yitirmeyen biz gazetecilerin olacaktır. Hepimiz sektörün ve çalışanların yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Özellikle son dönemde gazetelerin içinde bulunduğu ekonomik buhran öyle arttı ki, korkarım Türkiye'de dalga dalga yayılan gazetelerin kapanması, Mersin'e de sirayet etmek üzere. Ayrıca radyo ve televizyonların da durumu ortada. Biz hem kenti hem de sektörü tetikleyici güç olarak meslek örgütümüz Mersin Gazeteciler Cemiyetini görüyoruz. Çok kısa bir süre içinde çok farklı bir cemiyet göreceksiniz. Üyesi olmaktan onurla ve övünerek bahsedeceğiniz bir meslek örgütü olacağız" diye konuştu.