Şahin: “Sağlıkta kalitemiz devam ediyor”

Engin Şahin, son günlerde bazı kesimlerin algı operasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Ancak bunlar gerçeği yansıtmayan dedikodudan ibaret şeyler. Hizmette kalitemiz devam ediyor. Tecrübeli kadrolarımızla sağlıkta en iyi hizmeti sunuyoruz” dedi.

Engin Şahin, yazılı bir açıklama yaparak, hastane hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Son zamanlarda haklarında çıkarılan bazı dedikoduların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Şahin, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını kaydetti. Şahin, “Hastanemiz, 50 hekim ve 220 yataklı kurumsal kimliği ile 'A Grubu' bir hastane olarak, uluslararası düzeyde de örnek gösterilen bir sağlık kuruluşu olmaya devam ediyor. 300 çalışanımızla Mersinlilere hizmet ediyoruz. Son zamanlarda yine bazı kesimlerin algı operasyonu ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bunlar gerçeği yansıtmayan dedikodudan ibaret şeyler. Kimin ne dediğinden daha önemlisi bizim çalışma azmimizdir. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber 10 yıldır her geçen gün gelişerek daha iyiye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz var"

“Hastane olarak hedeflerimiz var” diyen Şahin, özellikle sağlık turizmi açısından çok iyi yatırımlar yaptıklarının altını çizdi. Şahin, “Bölgede faaliyet gösteren özel hastanelerin de kalitelerinin artması gerekiyor. Biz, bir yandan içinde bulunduğumuz durumu düzeltirken, diğer yandan da bu konuyla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sağlık turizminin kentte daha iyi olması, bunu sağlayan unsurların daha da geniş bakış açısından geçecektir" dedi.