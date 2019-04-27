Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilgi, şiir, müzik ve tiyatro dallarında 81 ilden lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Akdeniz Bölge Birinciliği Yarışmaları" kapsamında Mersin'de düzenlenen 'Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması' tamamlandı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmaları, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kamil İspir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Koçak ile öğrenciler izledi. 18-23 solo kız, 18-23 yaş solo erkek, 24-29 yaş solo kız, 24-29 yaş solo erkek ve özgün yorumlama kategorilerinde düzenlenen yarışmalar sonucunda 18-23 solo kızlarda Isparta'dan Kübra Eker 1'inci, Kahramanmaraş'tan Gamze Keklicek 2'nci ve Adana'dan Verda Mutlu 3'üncü olurken, 18-23 yaş solo erkeklerde Osmaniye'den Derviş Avcı 1'inci, Hatay'dan Muhammet Oğuz 2'nci ve Isparta'dan Ahmet Akkaya 3'üncü oldu. 24-29 yaş solo kızlarda Burdur'dan Fahriye Kuru 1'inci, Kahramanmaraş'tan Saadet Gökoğlan 2'nci ve Adana'dan Kübra Akın 3'üncülük elde ederken, 24-29 yaş solo erkeklerde Burdur'dan Muhammed Güneş 1'inci, Kahramanmaraş'tan Serhat Balıkçı 2'nci ve Adana'dan Doğan Bedirhan 3'üncü olma başarısı gösterirken Özgün yorumlama da ise Osmaniye 1'inci, Burdur 2'inci ve Isparta 1'inci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini protokol üyeleri verdi.