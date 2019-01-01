Şahne, yeni yıla çalışarak giren personeli ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Şahne, yılbaşı gecesi beraberinde müdür yardımcıları ve bazı şube müdürleriyle birlikte Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile kontrol noktalarını ziyaret etti. 2019'a çalışarak giren personelin yeni yılını kutlayan Şahne, çeşitli ikramlarda bulunarak bir süre onlarla sohbet etti. Şahne, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi amacıyla Mersin emniyetinin, bekçisinden müdürüne kadar her kademesinin görev başında olduğunu söyledi.

Ziyaret ettiği uygulama noktalarında sürücülerin yeni yılını da kutlayan Şahne, onlara ikramda bulunduktan sonra eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu, ancak alkollü bir şekilde direksiyona geçilmemesi uyarısında bulundu.