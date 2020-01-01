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Sahte alkolden 6 ay sonra öldü

Mersin’de Tarsus ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi 6 ay sonra hayatını kaybetti.

Mersin'de Tarsus ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi 6 ay sonra hayatını kaybetti.


Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Çatak, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesi bugün Tarsus'ta toprağa verildi.

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