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Sahte bahis zanlılarından 14'ü tutuklandı

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında ’adli kontrol’ kararı verildi.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında 'adli kontrol' kararı verildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu üzerinden, 'kesin tutacak bahis kuponu vaadi' ile gerçekleştirilen 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' soruşturması kapsamında, Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.


36 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 12'si savcılıkça, 10'u da 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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