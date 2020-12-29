Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullandılar, 1 milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdiler

Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları alan 8 kişilik bir çete, polisin titiz çalışması sonucunda çökertildi. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte kimlik düzenleyen, ardından dublör kullanarak 2 dükkanı üzerine geçiren şahıslardan 7'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar. Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.

Tapu müdürlüğünde gözaltına alındılar

Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, nefes kesen operasyonla suçüstü gözaltına alındılar. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si is adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, çete lideri olan M.Ç.'nin dublör ile tapuda satış yapma ve gözaltına alınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublör ile tapuya satışa gelen M.Ç., burada dükkanları üzerine alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, bir ara kameraları fark edince yüzlerini gizlemeye çalışıyor. Ayrıca şahısların polisler tarafından kelepçelenip, emniyete götürülme anları da kameralar tarafından görüntülendi.