Şair Aydın Gürz'ün 5. şiir kitabı yayınlandı

Mersin'de reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren şair Aydın Gürz'ün, 'Geceme sen düştün' adlı beşinci şiir kitabı çıktı.

'Geceme sen düştün' kitabıyla şair Aydın Gürz; aşk, sevda, hasret, ayrılık ve zamana dair yeni şiirsel deneyimleriyle, gönlünde sevda olan okuyucularının yüreğine dokunmak ve tadına doyulmaz bir şiir şöleni sunmayı hedefledi. Kendisine ait sosyal medya hesaplarından on binlerce insanla duygularını paylaşan şairin hedefi, sadece seven yüreklere dokunmak. 224 sayfadan oluşan şiir kitabı, her dizesinde şairin kaleminin etkisiyle, okuyucuya binlerce sayfalık bir kitap etkisi oluştururken, duygusal bir yolculuk yaşatıyor ve kendi hayatından de kesitler sunuyor.

Şiirle geçen 25 yıl

Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olan Aydın Gürz, ilköğretim ve lise eğitimini memleketi Elbistan`da tamamladı. Şair, Elbistan için 'Kelebek Sevdası' adlı kitabındaki bir şiirinde şu dizeleri yazdı; “Ne çok özlemişim seni. Şimdi dağının eteğinde sigara içmek. Kavak ağaçlarının gölgesinde düşler kurmak. İnip nehrinin kenarına efkarımı suya anlatmak vardı”