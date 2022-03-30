Şair ve Çevirmen Cevat Çapan, Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla buluştu

Dr. Cevat Çapan ile bir araya geldi. Şair ve Çevirmen Çapan, 1945'ten bu yana devam eden tiyatro merakını ve deneyimlerini Şehir Tiyatrosu oyuncularına anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde Prof. Dr. Cevat Çapan'ı Nevid Kodallı Oda Tiyatrosunda düzenlediği söyleşide ağırladı. Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının dinleyici olarak yer aldığı söyleşiye Cevat Çapan, eşi Gönül Sipahi Çapan ile birlikte katıldı. Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiyi, oyuncular dikkatle izledi. Atak, söyleşi öncesi Nevid Kodallı Oda Tiyatrosundaki değişimi ve Mersin Şehir Tiyatrosunun tarihi ile yeniden yapılanma sürecini anlattı.

“1945'ten bu yana iyi bir tiyatro seyircisi olduğumu düşünüyorum”

Söyleşide, 1945'ten bu yana iyi bir tiyatro seyircisi olduğunu söyleyen Çapan, o yıllarda Shakespeare oyunlarının gündemde olduğunu vurguladı. Öğrenim gördüğü kolejde de bir tiyatro geleneği olduğunu anlatan Çapan, o dönem oynadığı bir oyunda ilk perde ile ikinci perdeyi karıştırdıklarını söyleyince salon kahkahaya boğuldu. Zamanla yaşadığı oyunculuk deneyimleri için ‘oyunculuk çok tehlikeli' ifadesine yer veren Çapan, sürecin kendisini seyirciliğe sürüklediğini kaydetti. Tiyatroya duyduğu tutkunun İngiltere'de yaşadığı yıllarda katlanarak arttığını da vurgulayan Çapan, “Kendini cennette bulmuş gibi hissediyor insan" dedi.

“Tiyatrocu arkadaşlarla buluştuğum için çok mutluyum”

Söyleşi öncesinde konuşan Çapan, Mersin'e Melemez Şenliği için geldiğini belirterek, “Yarı Giritli olduğumu öğrendikleri için beni de davet ettiler. O vesileyle geldik. Daha çok Mersin'de bir etkinliğe geliyorum diye yola çıktım. Bunu son dakika öğrendim. Birden kendimizi 1890'ların sonunda gelmiş olan Giritlilerin iskan edildiği bir köyde buldum” ifadelerini kullandı.

Mersin ziyaretinde Şehir Tiyatrosu ekibiyle de bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Çapan, “Gelirken ayrıca Mersin'de Şehir Tiyatrosunun olduğunu duyunca, yaptığım çeviri ve oyunları da götüreyim dedim. Kısmetsiz bir çevirmen ve tiyatrocu olarak hiç olmazsa orada belki ilgilenirler dedim. Sonra son dakika işgüzarlık etme, boşuna ağırlık olur dedim, bıraktım. Ama tesadüfen geçen akşam Murat Bey'le karşılaştık, birdenbire bir araya geldik. Mersin çok güzel. Bu 5'inci gelişim sanırım. Ayrıca tiyatrocu arkadaşlarla buluştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.