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Şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu

Mersin’in Mut ilçesinde 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile şakalaşırken av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile şakalaşırken av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde D.A.Ö. (15) adlı çocuk, arkadaşı E.F.'ye (15) şaka yapmak isterken elindeki av tüfeği bir anda ateş aldı. Başından vurulan E.F., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan D.A.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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