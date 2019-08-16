Saklı Şelaleye yürüyüş yolu

Erdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesi'nde bulunan Saklı Şelaleye ulaşımı sağlayacak olan yürüyüş yolu yapıyor.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, turistlerin ve ilçe sakinlerinin ziyaret ettiği ve doğa harikası sayılan Saklı Şelale, yürüyüş yoluna kavuşuyor. Şelaleye ulaşmak için bozuk bir yoldan geçmek zorunda olduklarını bildiren ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda harekete geçen Erdemli Belediyesi, yol yapım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bugüne kadar sorumluluk sahalarındaki sorunların yüzde 95'ini çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Öyle ki, görev sahamızda olmasa da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına birçok çalışmaya da imza attık. Bilindiği üzere ilçemiz turizm açısından önemli değerlere sahip. Bir tarafında deniz, bir tarafında tarihi alanları, bir tarafında da doğa güzellikleri var. Bizlerde bu güzellikleri Türkiye'nin hatta dünyanın her köşesinden insanlara duyurmak istiyoruz. Bunun için Saklı Şelale yürüyüş yolunun yapılması için çalışmaya başladık. Umarım bu hizmetimiz, bölgeye gelen vatandaşlarımızı memnun eder" dedi.