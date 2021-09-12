Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Altıkat yönetimindeki 33 UH 313 plakalı kamyon, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken, Dikili taş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonda bulunan Kerim Pantık olay yerinde hayatını kaybederken durumları ağır olan sürücü İsa Altıkat ve Musa Kostak ağır yaralı olarak 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.