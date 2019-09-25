Saman yüklü kamyon yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü kamyon yanarken, araçtaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

İlçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde saman balyaları yüklü Emre B. yönetimindeki 33 PM 465 plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı. Saman yüklü kasadan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak yangına müdahale etti. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Saman yüklü kamyon sahibi ve çalışanlar samanları yollara sererek sönmesini sağladı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edilirken, kamyondaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.