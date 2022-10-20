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Saman yüklü tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde saman yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.


Alınan bilgiye göre, Çatalca Mahallesi ile Ağzıdelik Mahallesi arasında ilerleyen İ.D.'nin kullandığı 35 UN 565 çekici ve 07 AKN 275 dorse plakalı saman yüklü tırın, dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurduktan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.


Çekicinin zarar görmediği yangında dorse bölümünde zarar oluştu.

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