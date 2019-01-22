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Şampiyon özel sporculardan Başkan Tarhan'a ziyaret

Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mersin Beyazay Derneği’ne bağlı genç bayan ve genç erkek sporcular, başarılarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaştılar.

Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mersin Beyazay Derneği'ne bağlı genç bayan ve genç erkek sporcular, başarılarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaştılar.


Mersin Beyazay Derneği'nin özel sporcuları, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldular. Genç kayakçılar, kazandıkları altın madalya ve Beyazay Derneği Başkanı Gökhan Arsu ile birlikte Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ı ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Aksu, Başkan Tarhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Başkan Tarhan da büyük bir özveriyle çalışarak kazandıkları şampiyonluktan dolayı sporcuları tebrik etti. Mezitli'yi spor kenti haline getirdiklerini belirten Tarhan, “Fırsat verilirse genç sporcularımızın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizler belediye olarak elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyor, sporcularımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gençlerimize, ilçemizin çeşitli yerlerinde açmış olduğumuz spor tesislerimizden yararlanmaları için öncelik sağladık. İlerleyen süreçlerde projelerimiz arasında kapalı yüzme havuzu ile basket ve benzeri sahalardan oluşan çok yönlü ‘Kapalı Spor Merkezi' bulunuyor. Spora yönelik projelerimizi hayata geçirdiğimizde genç sporcularımıza daha çok katkı sağlamış olacağız. Genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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