Şampiyon sporculardan Çocuk Komitesi'ne ziyaret

65 kiloda vücut geliştirme şampiyonu olan Murat Burkut, yıllardır Sosyal Hizmet Kuruluşlarında çalışan biri olarak Çocuk Hakları Komitesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Amacım çocuklarımıza sporu sevdirmek ve spor yapmalarına teşvik etmek" dedi.

Okçuluk Antrenörü Aytekin Aktaş da yıllardır Çocuk Komitesi ile birlikte çocuklara sporu sevdirmek için mücadele verdiklerini söyledi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise sporcu Murat Burkut'u başarılarından dolayı kutladığını ifade ederek, her platformda Türkiye'yi başarı ile temsil etmesinden dolayı gurur duyduklarını kaydetti.