Şampiyon takımdan Başkan Tarhan'a ziyaret

Okullar Arası Hentbol Genç Kızlar Mersin Şampiyonu olan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Karne günü olması dolayısıyla Başkan Tarhan'a ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ifade eden şampiyon öğrenciler, “İhtiyacımız olduğu her an başkanımızı yanımızda görmekten dolayı son derece mutluyuz. Kendisi yakından ilgileniyor ve başarımızda büyük pay sahibi. Şubat ayının sonunda Denizli'de gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonası öncesi Başkanımızı ziyaret ederek, kupamızı getirdik ve teşekkürlerimizi ilettik” dediler.

Eğitim döneminde sporla ilgilenen çocukların derslerinde de başarılı olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Ben kendi çocuklarımın da sporla ilgilenmesini destekledim. Bu aynı şekilde derslerinde gözle görülür bir ilerlemeye sebep oldu. Sonra üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdiler. Sporla ilgilenirken bir de böylesi şampiyonluklar gelince mutluluğunuz iki kat artıyor. Tüm okullarımıza elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Hentbol Şampiyonu olan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini yakaladıkları bu başarıdan dolayı kutluyorum" diye konuştu.