Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 18 No'lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Zeki Şan, dış ticarette rekabetçi yapının güçlenmesi için maliyetlerin aşağı indirilebilmesinin önemine dikkat çekti. Şan, "Dış ticarette güçlenmek için rekabetçi fiyatlar önemli" dedi.

Sektöre ilişkin değerlendirmeler yapan Komite Başkanı Zeki Şan, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara değindi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelindeki gümrük bölge müdürlükleri aracılığıyla toplantılar düzenlediğini aktaran Şan, "Ticaret Bakanlığı gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması adına bölge müdürlüklerine talimat verdi. Bu talimat sonrasında taraflar davet edilerek konuyla ilgili öneri ve görüşleri alındı. Biz de sektör temsilcileri olarak Mersin'de düzenlenen toplantıya katıldık. Taleplerimiz not tutuldu ve bizlere dış ticarete yön verecek firmaların tümünün yanında oldukları mesajı verildi. Doğabilecek tüm aksaklıkların giderilmesiyle ilgili önerilerimiz toplandı, çözümü noktasında görüş birliğine varıldı. Dış ticaretin önünü açmak adına yürütülen bu çalışma sektör temsilcileri tarafından memnuniyet verici olarak değerlendiriliyor. Bu yöndeki çalışmaların devam etmesi en büyük dileğimiz. Yapılan görüşmede özellikle işlemlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerin asgariye indirilmesi talebinde bulunduklarını anlatan Şan, taleplere olumlu yaklaştıklarını ve konunun ivedilikle çözümleneceğini dile getirdiklerini söyledi. Gerek Ticaret Bakanlığı gerekse yerel yönetimlerle kurulacak temaslarla sonuç odaklı çalışma sözü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şan, bu çalışmanın Türkiye genelinde yapılmış olmasının ise sonuç getirmesi adına daha etkili olacağına inandığını söyledi.

Mersin Liman İşletmesi (MIP) ile yürütülen çalışmalara değinen Şan, özellikle konteyner elleçlemelerinde ilgili birimler tarafından gösterilen hassasiyetle işlemlerinin hızlı sonuçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beyanname yazılım sistemine değinen Şan, "Gümrük müşavirliği şirketlerinde kullanılan beyanname yazılım sistemleri tamamen bağımsız şirketler tarafından yıllık ücret karşılığı kurulmakta. Bu sistemleri ister kiralıyor isterseniz satın alabiliyorsunuz. Ancak bu sistemlerde zaman zaman aksaklıklar yaşanıp Ticaret Bakanlığı güncellemeleriyle eş zamanlı güncellemelere ulaşamayabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse Ticaret Bakanlığı bazı vergi oranlarında ya da yönetmeliklerde güncelleme yapıyor bizler sistem üzerinden bir gün sonrasında görüyoruz. Bu da bazı firmalarımızın gerek vergisel gerekse mali açıdan sıkıntı yaşamasına yol açıyor. Ticaret Bakanlığı'mızın dijital dönüşüm konusundaki hassasiyetini ve güzel çalışmalarını biliyoruz. Bu nedenle beklentimiz Ticaret Bakanlığı'ndaki yazılımın, gümrük müdürlüklerindeki mükellef odalarında kullanılan bilgi işlem programının direk gümrük müşavirliği bürolarına da aktarılması. Bu sayede daha hızlı ve etkin bir çalışma yürütülecektir" dedi.

Yerel yönetimden bekledikleri bir diğer konunun çevre planları olduğuna vurgu yapan Şan, "Türkiye'nin en büyük gümrük laboratuvarı yatırımının gerçekleşmesi için de yine belediyeden çevre planlarının tamamlanmasını bekliyoruz. Laboratuvar yeri alındı ancak 1/binlik plan olmadığı için inşaata başlanamıyor" ifadelerini kullandı.