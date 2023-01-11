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Sanatçı Ali Altay Tarsus'ta sahne aldı

Tarsus Belediyesi, Anadolu Rock Müziğinin Usta Sanatçısı Ali Altay’ı Tarsuslularla buluşturdu.

Tarsus Belediyesi, Anadolu Rock Müziğinin Usta Sanatçısı Ali Altay'ı Tarsuslularla buluşturdu. Eserleri ve sahne performansıyla coşkulu bir gün yaşatan Altay, sevenleri tarafından ayakta alkışlandı.


Anadolu Rock Müziğinin usta sanatçısı Ali Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel Tarsus'ta sahne aldı. Birbirinden değerli eserleri seslendiren Ali Altay, şarkılarını günün anlamına binaen tüm Tarsuslular için söyledi.


Tarsus'ta sanata ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Anadolu müziğinin güçlü temsilcisi Ali Altay konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Bu kent kültür kenti, felsefe kenti, aydınlığın kenti. Tarsuslu olmaktan gurur, Tarsus'ta yaşamaktan ise onur duyuyorum. Tarsus'umuzda sanata ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Gazeteci Mustafa Mahir İşyaran ise "Güzel bir ortam. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın böyle bir etkinlik yapıp basını hatırlaması bize onur verdi. Böyle etkinliklerin sürekli olması lazım. Tarsus artık kabuğunu kırıp İl'le de Tarsus demeli" diye konuştu.

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