Sardalya festivaline yo?un ilgi

Bu y?l ilk kez d?zenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Karaduvar Bal?k Festivali'ne ilk g?n binlerce vatanda? ak?n etti. 3 tondan fazla sardalyan?n t?ketildi?i ve ?e?itli etkinliklerin yer ald??? festival, ulusal bas?nda da geni? yer ald?.

Yerel ve ulusal medyan?n b?y?k ilgi g?sterdi?i festival, kentte yay?n yapan t?m yerel televizyonlar taraf?ndan canl? yay?nlan?rken, Akdeniz Belediye Ba?kan? Mustafa G?ltak, festival alan?ndan bir haber kanal?n?n canl? yay?n?na kat?larak hem festivali anlatt? hem de kentte hayata ge?irdi?i projeleri kamuoyuna aktarma f?rsat? buldu. Festival, bir ?ok ulusal televizyon kanal?n?n haber b?ltenlerinde de yer buldu.

Akdeniz Belediye Ba?kan? G?ltak'?n, K?lt?r Bakanl???'n?n deste?i ile hayata ge?irdi?i Karaduvar Bal?k Festivali, vatanda?lar?n g?n?llerince bir hafta sonu ge?irmesini sa?larken bir yandan da b?lge esnaf?n?n kalk?nmas?na ve kentin tan?t?m?na katk? sa?lam?? oldu.

B?y?k co?ku ya?and?

Mersinliler, Akdeniz il?esinin sahil mahallesi Karaduvar'da d?zenlenen Bal?k Festivalinde e?lenceyle bulu?tu. ?ki g?n s?ren festival i?in Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatanda?lara Akdeniz'in lezzeti sardayla ekmek da??t?ld?. Konserler, g?steriler, ?ocuk etkinlikleri ve oltayla bal?k tutma da dahil bir ?ok farkl? alanda ?d?ll? yar??malar?n d?zenlendi?i festival renkli g?r?nt?lere sahne oldu.

A??l???na Mersin Valisi Ali ?hsan Su'nun da kat?ld??? festivale ak?n eden Mersinliler, aral?k ay?n?n sonlar?nda hem g?ne?in tad?n? ??kard? hem de bal?k ekme?e doydu. Ekmek aras? sardalya alabilmek i?in stantlar ?n?nde uzun kuyruklar olu?turan vatanda?lar, deniz k?y?s?na inerek, ikram edilen ?algamla birlikte keyifle bal?k ekmeklerini yedi.

?Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyas??

Akdeniz Belediye Ba?kan? Muhammet Mustafa G?ltak da stant ba??na ge?erek, sardalya pi?irip halka bal?k ekmek da??tt?. Kalabal?k kar??s?nda ?ok keyiflenen Ba?kan G?ltak, ?Akdeniz sardalyas? bunlar. Gel abi gel. Daha denizden yeni ??kt?. Bunlar Akdeniz kuzular?? diyerek vatanda?lara seslendi.