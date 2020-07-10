İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarı: "Kavga olayının Mes-Koop ile ilgisi yok"

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin-Silifke hattında çalışan bir minibüs sürücüsünün, aynı hatta çalışan bir başka kooperatife üye araç sürücüsü tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülere tepki göstererek, "Kavgayı asla tasvip etmiyoruz, kavga çağdışı bir olay" dedi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin-Silifke hattında çalışan bir minibüs sürücüsünün, aynı hatta çalışan bir başka kooperatife üye araç sürücüsü tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülere tepki göstererek, "Kavgayı asla tasvip etmiyoruz, kavga çağdışı bir olay" dedi.


Sarı, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, habere konu olan görüntülerde darp olayına karışan aracın ve sürücüsünün Kızkalesi Kooperatifine ait olduğunu, Mes-Kop ile bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, "Kim olursa olsun, böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Ortada bir sorun varsa, bunun hukuki yollardan ilgili kurumlarla görüşülerek çözülmesi gerekir" diye konuştu.


Mes-Koop'un 70 yıllık maziye sahip, toplu taşıma kültürü olan bir kuruluş olduğunu kaydeden Sarı, "Biz herkese saygılıyız. Can taşıyoruz ve o canlar bize emanet. Hiçbirinin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Elbette her kesimde çürük elmalar olabilir. Biz o kişileri tespit ettiğimizde derhal uzaklaştırıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Yolcularımız, bizim velinimetimizdir. Ücret ödüyorlar ve biz bunun karşılığında yolcularımıza en konforlu, en iyi hizmeti vermek zorundayız. Yolcuya hakaret eden, kötü söz veya kötü muamelede bulunan şoförü tespit ettiğimizde kesinlikle kurumdan uzaklaştırıyoruz. Yolcularımızdan da ricamız, böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka bize bildirsinler" ifadelerini kullandı.


Ayın zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olduğunu hatırlatan Sarı, minibüsçüler arasında yolcu indirme-bindirme meselesinden dolayı yaşanan kavga olayını tasvip etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Kavga çağdışı bir olay. Ortada bir sorun varsa hukuki yollardan ilgili kurullar çerçevesinde çözülmelidir. Olayın takipçisi olacağız ve tekrarının yaşanmaması için gerekeni yapacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.