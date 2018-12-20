Sarı: "Mersin'de çocuk işçi sayısı azaldı"

MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele kapsamında 12 yıldır yürütülen projeler sayesinde çocuk işçi sayısının azaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ikinci yüz günlük eylem planında yer alan çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının 81 ilde yaygınlaştırılması konusunda Mersin olarak çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Sarı, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında kentte gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilk kez 2006 yılında ‘Türkiye'de Çocuk İşçiliği Çalışmaları Mücadele İl Eylem Planı'nın uygulanmaya koyulmasıyla başladıklarını söyleyen Sarı, "Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu-Örgün ve Mesleki Eğitime Yönlendirme Projeleriyle" 850 çocuğun okullaştırıldığını ve 155 çocuğa mesleki eğitim verildiğini vurguladı.

"Çalışan çocuklar sorunu büyük ölçüde çözüldü"

Mersin'de 12 yıldır yürütülen çocuk odaklı sosyal projelerin hayata geçirilmesiyle sokakta çalışan çocuklar sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü aktaran Sarı, "Bilindiği üzere 2018 yılı ülkemizde 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' olarak seçildi. Özellikle sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunması için oluşturduğumuz çocuk koruma mobil ekiplerimiz ve uzman personellerimizle, tüm sosyal hizmet vakalarına anında müdahale ediyoruz" dedi. Sarı, “Afiş, raket, pankart asılmasına, karton simit dağıtımına hız vereceğiz. Çocuk işçiliği konusunda daha aktif şekilde bilgilendirme yaparak, kamuoyu duyarlılığı sağlayacağız. Bu alanda panel ve konferanslar da düzenlenecek” şeklinde konuştu.