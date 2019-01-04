Sarıkamış şehitleri Mersin'de anıldı

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 'Sarıkamış Harekatı' sırasında şehit düşen 90 bin Mehmetçik için 104. yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Yağmur dolayısıyla yürüyüşün iptal edildiği tören, Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, bugün Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bugün ölümsüzlük şerbetini içenlerin Allah'a kavuştukları gün olduğunu vurgulayan Nacar, "Bugün barutun kanla, kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Sarıkamış şehitlerinin 104. yıldönümü vesilesiyle tarihin en soğuk olayı olan Sarıkamış Harekatının tarihi geçmişini hatırlayalım. 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı toplamda 18 gün sürdü. 90 bin kahraman vatan evladı milli mücadele adına, canlarını seve seve feda etti. Onlar Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şeref ile temsil ederken destanlaştılar. Hiçbir mazeretin ardına saklanmadan vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı kendini siper eden Mehmetçiğimiz, büyük kayıplar ve verileceğini bilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşürmediler. Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile ebediyete kol kola yürüyen Mehmetçiğimiz, Sarıkamış Harekatında aynı zamanda bizlere birlik ve kardeşlik dersi vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle vatan topraklarımızı savunmak uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, elbiseleri bile çıkarılmadan bilinmeyen yerlerde kefensiz, bazıları da mezar taşı olmadan ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımız ile anıyoruz. Onlara layık olabilmek ümidiyle, ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dualar edildi.