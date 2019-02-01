Sarıkeçili Yörük çocuklar doyasıya eğlendi

MERSİN (İHA) – Sarıkeçili Yörük çocuklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği proje kapsamında bir haftadır Mersin'de gönüllerince eğlenip geziyor. Spordan sinemaya, oyundan geziye kadar çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Sarıkeçili Çocuklar Projesi' kapsamında, Anadolu'da bin yıla merdiven dayayan göç kültürünü sürdüren ve Türkiye'nin son konar-göçer Yörükleri olan Sarıkeçili Yörüklerinin çocukları, sosyal aktivitelere katılmanın yanı sıra kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, konar-göçer şekilde yaşayan çocukların ve gençlerin toplum etkileşimleri sağlanması, hayata bakış açılarının ve ufuklarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde konar-göçer olarak yaşayan 56 öğrencinin hayalleri gerçekleştirildi. 27 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta sona erecek olan proje kapsamında çocuklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde yer alan otele yerleştirildi. Yörük çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından tişört, havlu, eşofman takımı, şapka, çorap, ayakkabı, terlik, bone, mayo, çanta, yağmurluk, kırtasiye malzemeleri ve kitap dağıtımı yapıldı.

Çocuklar bir haftalık etkinlik kapsamında sabah sporundan jimnastiğe, yüzmeden tenise kadar birçok sportif etkinliğe katılma şansı elde etti. Serbest zaman ve okuma saati yapan çocuklar, Tarsus Hayvanat Bahçesi, Nusret Mayın Gemisi ve Taşkuyu Mağarası'nı gezdi. Satranç ve dart oynayan çocuklar, sinema, tiyatro ve Hacivat ile Karagöz gösterisi de izledi. Deniz Müzesi, Atatürk Evi, Marina ve jimnastik salonunu gezen çocuklar, Yenişehir İtfaiye ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası'nı da gördü.

Projeyle ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz bu projenin temel amacı, kırsalda yaşayan öğrencilerimizin Mersin ve Tarsus'ta bulunan önemli yerleri gezmelerini sağlamaktır. Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın bizlere vermiş olduğu direktif doğrultusunda hareket ederek, bu kentte yaşayan herkesin bu kenti tanıması gerektiği anlayışıyla çalışmaktayız” dedi.