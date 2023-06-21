Seç Market Mersin'de esnafla buluştu

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Mersin'de potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, 81 ilde 2 bin 500'ün üzerinde Seç Market'in faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Biz bir zincir mağazası değiliz. Her esnaf kendi işinin patronu olmaya devam ediyor. Rekabette güçlenmek isteyen, 'ben de rekabette varım' diyen bütün esnaflarımıza kapımız açık" dedi.

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Mersin'de halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, bugün itibarıyla 81 ilde 2 bin 500'ün üzerinde Seç Market'in faaliyet gösterdiğini söyledi. 2000'li yılların başından itibaren zincir mağazaların çok hızlı bir büyüme trendine girdiğini kaydeden Sekmen, "2000'den önce bakkal dediğimiz mahallelerdeki küçük işletmeler bu piyasanın büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. O dönem piyasanın sadece 4'te birini modern perakende oluşturuyordu. Aradan geçen 20 yılda ise bu denge değişti. Şu anda yüzde 60 civarında modern perakende yaygın duruma gelmiş durumda. Aslında bu çok iyi bir şey. Biz de modern perakendeyi büyütmek zorundayız. Modern perakende, kaliteli ürünleri en uygun şekilde tüketiciye ulaştırmanın önemli bir rolü. Ancak burada biz bir bakkal kültürünü kaybettik. Bakkallarımız bu modern perakende ile rekabet edemez duruma geldi. Biz o kültürün kaybolmasını istemedik. Burada bir çözüm olduğumuzu iddia ediyoruz. Esnaf samimiyetini, esnaf işletmesini modern perakendecilikle birleştirip aslında esnafı değiştirmeden modern bir perakende esnafına dönüştürüyoruz. Biz bu vizyonla yola çıktık, bu vizyonla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her esnaf kendi işinin patronu olmaya devam ediyor"

Bu sistemde her esnafın kendi işinin patronu olmaya devam ettiğini dile getiren Sekmen, "Biz Seç Market olarak zincir mağaza değiliz. Her esnaf kendi vergi levhasıyla, kendi işinin patronu olmaya devam ediyor. Biz bu dönüşümde esnafı işin ortasında konumlandırmamız gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Esnafın o kültürü yaşatması, ticaretini yapması çok önemli. Biz 5 unsuru esnafımızın önüne seriyoruz. Yıldız Holding'in üretim, marka, pazarlama, tedarik zinciri ve perakende şirketleri var. Bunlardaki bütün birikimleri Seç Market ekosistemindeki esnaflarımızın kullanımına sunuyoruz. Bizim sisteme katılmanın herhangi bir bayilik ücreti yok. Bizim bünyemizde bulunan 5 binin üzerinde ürünü daha uygun fiyata alabiliyorlar. Bizde olmayan ürünleri da başka yerlerden tedarik edip, satışını yapabiliyorlar. Esnafımız burada kendi ürün fiyatını kendi belirliyor. Bizden aldıkları ürünlerin parasını da belli aralıkta yapıyorlar. Mağazalarını şu saatte açacaksın, bu saatte kapatacaksın gibi bir kısıtlama yok. Esnaf onu kendine göre belirliyor. 24 saat açık marketlerimiz de var" diye konuştu.

"Yüzde 10'unu kadın girişimciler oluşturuyor"

Şu anda Seç Marketlerinin yaklaşık 7 bin kişilik bir ekosistemi oluşturduğunu vurgulayan Sekmen, "Bu da ülke ekonomisine fayda sağlıyor. Bunu büyüttükçe katkının büyüdüğünü görüyoruz. Kadın girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. Bugün itibarıyla Seç Marketlerinin yüzde 10'undan fazlası kadın girişimcilerimize ait. İleriye doğru hızlı büyümemizi sürdürdükçe kadın girişimci sayısını da arttırmak ve kadınlarımızın da perakende sektöründe daha güçlü olmasını sağlamak amacıyla bir takım girişimlerimiz var. Bizimle çalışmak isteyen herkese kapımız açık. İnternet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımızdan başvuru yapılabilir. Ülkemizde 50 metrekarenin üzerinde dükkanı olan 50 binin üzerinde esnaf olduğunu düşünüyorum. Bu esnaflarımızın içerisinde Seç Market olup, rekabette güçlenmek isteyen, 'ben de rekabette varım' diyen bütün esnaflarımıza kapımız açık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sekmen, soruları yanıtladı.