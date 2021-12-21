Seçer: "2021 sevgi ve iyileşme yılıydı, umut ediyorum 2022 umut yılı olur"

Umut ediyorum 2022 umut yılı olur” dedi.

Seçer, kanser hastası çocuklara destek için düzenlenen alıveriş şenliği etkinliğine katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı etkinlikte, alışverişlerin bereketli olmasını dileyen Seçer, kanser hastası çocuklar için muazzam bir çalışma olduğun belirterek, "Toplumda ihtiyaç sahibi ya da farklı nedenlerden dezavantajlı duruma düşmüş bireyleri sorumluluk duygusuyla sahiplenmek, onların yanında durmak, onları kucaklamak, onların acısını, zorluğunu paylaşmak, Allah katında da insanlık katında da her şeyden önce baş başa kaldığımız zaman hesap verdiğimiz vicdan açısından da muazzam bir şey. Çok önemli, değerli bir çalışma. Bugün burada ürünlerini satan arkadaşlarımıza da bereketli olsun. Alışveriş edenlerin de güzel ürünler almalarını, yeni yılda dostlarını, arkadaşlarını sevindirmelerini istiyoruz. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. 2021 yılı bizim için sevgi ve iyileşme yılıydı. Çünkü pandemiyle boğuşuyoruz. Hala devam ediyor. Üstüne üstlük bir de ekonomik krizle boğuşuyoruz. Umut ediyorum 2022 umut yılı olur. Hepimiz daha aydınlık yarınlara evriliriz" diye konuştu.

“Bir araya gelirsek, beraber olursak bir sinerji oluştururuz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise etkinliğin çok güzel bir amaçla düzenlendiğini ifade ederek, bu tarz birlikteliklerin belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş insanları ve vatandaşların desteğiyle çoğalması gerektiğini vurguladı. Tarhan, “Hiç kimse tek başına bir güç ve varlık değil. Ancak bir araya gelirsek, beraber olursak güç oluyoruz, bir sinerji oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından stantlar gezildi. Başkan Seçer ve Başkan Tarhan, şenliğe katılan davetliler arasında hediye çekilişi de yaptı.