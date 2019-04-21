Seçer: "3 aylık gelir-gider tablomuzu vatandaşla paylaşacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini belirterek, "Bizi herkes denetleyebilir. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Biz zaten 3 aylık gelir gider tablomuzu vatandaşımızın görebileceği şekilde yayınlayacağız" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Seçer, seçimlerde kapsayıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yola çıktıklarını ve bu anlayışla devam ederek hizmet edeceklerini belirterek, "Biz bu seçimlerden zaferle çıktık. Biz CHP kitlesi olarak çok taassup içerisinde bir siyaset gütseydik başarılı olamazdık. Seçimlerden önce de söylemiştim, iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyordu. Hiçbir siyasi parti kendi seçmen tabanı ile işi götüremiyor. Biz yüzde 45'i aldık. Bizim zaten oy oranımız düşüktü. Kendi kabuğumuza çekilelim, ne halleri varsa görsünler dersek sıkıntı olurdu. Çok şükür seçimlerde güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi bundan sonraki süreçte hem bize oy veren yüzde 45'i hem de oy vermeyen yüzde 55'lik kesimi düşünürsek bir dahaki seçimlerde kampanyalarla yorulmaya gerek yok. Zaten hizmetlerle, kapsayıcılıkla her seçimi alırsın. Hizmet verdiğinde bir sonraki seçimde seçmen kendiliğinden sana oy verir” diye konuştu.

“3 aylık gelir-gider tablomuzu vatandaşla paylaşacağız”

Şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini ifade eden Seçer, “Bizi herkes denetleyebilir. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Biz zaten 3 aylık gelir gider tablomuzu vatandaşımızın görebileceği şekilde yayınlayacağız. Şeffaf bir şekilde herkesin görmesini sağlayacağız. Bizim hiçbir korkumuz yok. İnsanlar ne olduğunu, bütçenin nerelere harcandığını bilsinler. Vatandaşlarımız da seçim sonuçlarından oldukça mutlu. Çünkü farkında olmadan psikolojik bir baskı altındalarmış. İnsanlar çok mutlu, sürekli gülümsüyor. Sevinçleri kursaklarında kalmayacak. Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum. Bundan sonra örnek işler yapacağız. Bunlar cicim ayları. Esas işlerimiz bundan sonra başlıyor” şeklinde konuştu.

Seçimlerden zaferle çıkarak Mersin'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan

Seçer'le birlikte Mersin'e baharın geldiğini kaydeden Seyit Torun, “Mersin için ve Mersinli vatandaşlar için çok güzel hizmetler vereceğinize bizim inancımız tam. Türkiye nüfusunun 41 milyonu bizim belediyelerimizin sorumluluk alanında. Türkiye'nin yarısına bizim belediyelerimiz hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde bütün belediye başkanlarımız ile bir toplantı yapacağız. Toplantımızda bir yol haritası ortaya koyacağız. 6 aylık dönemler içerisinde neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi konuşacağız. Belediyelerimizden aldığımız hizmet verilerimiz genel merkezde de olacak. Bizler de takipçisi olacağız. Bizim bundan sonra hata yapma şansımız yok. Şu an herkesin kafasında bir 1989 sendromu var. Biz o yıl Türkiye'de birçok belediyeyi almıştık. Şu anda da öyle bir hava var. Bize düşen sadece çalışmak. Bizler de sizlere inanıyoruz. Bu işi en iyi şekilde yapacağınızdan en ufak şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında Torun ve beraberinde gelen parti yöneticileri, Başkan Seçer ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.