Seçer, 33 numaralı tişörtüyle 'Halk Koşusu'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘dünden yarınlara koşuyoruz' mottosuyla bu yıl 14.'sü düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu', renkli görüntülere sahne olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 33 numaralı tişörtüyle 'Halk Koşusu'na katıldı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve yine aynı noktada sona eren maratonda, birbirinden iddialı profesyonel sporcular yerini aldı. 447 sporcunun kayıt yaptırdığı 21 kilometre Yarı Maratonda profesyonel sporcular, Tarsus'un tarihi dokusu içerisinde dereceye girmek için mücadele etti. Ardından 11 bin 177 vatandaşın kayıt yaptırdığı 3 kilometrelik Halk Koşusu başladı. 21 kilometre ve 3 kilometre kategorilerinde toplam 11 bin 624 kişi koştu.

İlk önce özel sporcuların koşmaya başladığı 'Halk Koşusu'nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Tarsus ilçe protokolü, meclis üyeleri ile bürokratlar da yer aldı.

“Tarsus'a huzur ve mutluluk gibi zenginlikler kazandıralım”

Yarışmanın tamamlanmasının ardından Başkan Seçer ile protokol üyeleri tarafından, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ödül töreninde konuşan Seçer, Tarsus'un çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, hep birlikte tarih kokan sokaklarda koştuklarını, önemli olanın dereceye girmekten ziyade, hiçbir ayrım olmadan bir arada olmak ve spor yapmak olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, insanları bir araya getirmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, insanların birbirini sevmesinin ve bir arada olmasının paha biçilmez bir değer olduğunu ve bu etkinliklerin de buna katkı sunduğunu kaydederek, “Ulusal, uluslararası konuklarımız olsun, kültürler arası transfer olsun. Burada Tarsus'a mutluluk ve huzur gibi zenginlikleri kazandıralım” dedi.

“Bizim yolumuz da belli, çizgimiz de belli”

Bu etkinlikleri vatandaşların mutluluğu ve huzuru için yaptıklarını, konser ve sanatçı seçerken ideolojik davranmadıklarını ve kesinlikle ayrımcılık yapmadıklarının altını çizen Başkan Seçer, “Bu etkinliklere harcanan kaynaklar sizlerin kaynağı, sizlerin parası. Nasıl yol yapıyorsak, kaldırım yapıyorsak, peyzajınızı yapıyorsak ya da diğer hizmetlerinizi yerine getiriyorsak, bu da önemli. Belediyelerin bu tip organizasyonları yapmasının zorunlu olduğunu ve bu kaynakları da makul, bilinçli bir şekilde harcaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları bir araya getirecek, kaynaştıracak etkinliklere ihtiyaç var. İşte spor, kültür, sanat, bunlar aslında insanların bir arada, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamasının çimentosu” diye konuştu.

“Tarsus'a bir iz bırakmak, bir katkı yapmak istiyoruz”

Bu maratonun Tarsus'un tanıtımına katkı sunmasını amaçladıklarını ifade eden Başkan Seçer, Tarsus'un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olduğunu, bunu da tüm dünyaya duyurmak ve tanıtmak gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Kızkalesi bölgesinde organize edilen Kilikya Maratonu'nda da amacın hem spor hem de tarihi bölgeleri tanıtmak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Orada da çok önemli tarihi-turistik yerler var. Orada da parkurlar ören yerlerinden geçiyordu. Şu anda binlerce yıllık bir tarihin üzerinde duruyoruz. İsterse tarihinizi bir kötü idareci yok edebiliyor. Tarihin üzerine betonu koyuyor, yok ediyor, binlerce yıllık serveti yok ediyor ama bunları bizim gün yüzüne çıkartmamız lazım. Zararın neresinden dönersek kardır. Hiçbir şey için geç değil. Süratle çok daha iyi yerlere getireceğiz memleketimizi” ifadelerini kullandı.