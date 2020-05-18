Seçer: “4 yılda 4 köprülü kavşak yapacağım”

Forum Katlı Kavşağının projesi hazır, ihalesini bekletiyoruz. Pandemi süreci bitsin istiyoruz” dedi.

Başkan Seçer, geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında, meclis üyelerini, önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgilendirdi.

“4 yılda 4 köprülü kavşak yapacağım”

Korona virüs nedeniyle bazı ihaleleri yayınlanan genelgeyle durduklarını dile getiren Seçer, pandemi sürecinin bitmesinin ardından bu ihalelere devam edeceklerini söyledi. Hayata geçirecekleri battı-çıktı projelerine ilişkin bilgi veren Seçer, “4 battı çıktı projemiz var. Bir tanesi Forum köprülü kavşağı, diğeri Göçmen, diğeri GMK Bulvarı eski Devlet Hastanesi-Karayolları bölgesi, diğeri de Okan Merzeci Bulvarı 201. Cadde kesişimi. Bu dönemde bitireceğimiz 4 köprülü kavşak. Meclis'e buradan da ilan ediyorum, bu 4 yılda yapacağım. Bir anlamda sözdür. Forum Katlı Kavşağının projesi hazır, ihalesini bekletiyoruz. Pandemi süreci bitsin istiyoruz” diye konuştu.

“Müftü Vadisi Projesini hayata geçireceğiz”

Mersin'de ilk kez Peyzaj Master Planını hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, şu anda 42 ayrı caddede ve Kültür Parkta bitki envanterlerini çıkartmaya başladıklarını kaydetti. Bir başka projelerinin ise Müftü Vadisi Kentsel Tasarım Projesi olduğunu dile getiren Seçer, “Yeni DSİ Bölge Müdürümüz geçtiğimiz günlerde bizi ziyaret etti. DSİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak bütün projeleri gözden geçirdik. Daha önceki dönemde muallakta görülen İnönü Bulvarı ile GMK Bulvarı arasındaki 960 metrelik kesimin yapım işini Büyükşehir Belediyesinin yapmasının önünü açtık. Daha önceden bir takım konuşmalar, uzatmalar olmuş. Biz onları yeniledik ve orada şu anda bir proje yapıyoruz. Çok güzel yürüme alanları, rekreasyon alanları, peyzajıyla beraber Müftü Vadisi Projesini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Otobüs ihalesini iptal etmek durumunda kaldım”

Yine pandemi nedeniyle önlerini göremedikleri için bazı ihaleleri de iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Seçer, şunları söyledi:

“Bazı ihaleleri iptal etmek zorunda kaldık. Biri metro, diğeri Tevfik Sırrı Gür Lisesi otopark ihalesi. 73 yeni otobüs alımı ihale süreci tamamlandı. Ancak, pandeminin bize doğuracağı sonuçları göremediğim için ihaleyi iptal etmek durumunda kaldım. Pandeminin bitimiyle beraber tekrar otobüs ihalesine çıkacağız. Yeni bir otobüs yerleşkesi yapıyoruz. Otobüs yerleşkesi Küçük Sanayi arkasında Toroslar'da devam ediyor.”