Seçer, Akdeniz ilçesi esnaflarıyla buluştu

Seçer, hafta sonu mesaisini Akdeniz ilçesine ayırdı. Kiremithane Mahallesinde yer alan Cumartesi Pazarını gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer, ardından Silifke Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa ‘hayırlı işler' dileyen Seçer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Seçer saha ziyaretleri süresince, hem esnaftan hem de vatandaştan gelen talepleri de tek tek dinlerken, gerekli notları bürokratlarına aldırdı. Başkan Seçer'in saha ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.