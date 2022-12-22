Seçer: "Amacımız çiçeklerimizin iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlamak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde Sporcu Yetiştirme Merkezinde kalan sporcularla bir araya gelerek, "Amacımız, bu çiçeklerimizi keşfedip ilçelerinden, mahallelerinden bulup çıkarmak ve onlara her anlamda eğitim vermek. Sadece spor değil, iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlayacak her konuda eğitim almalarını sağlıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde bulunan Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezindeki sporcuları yaklaşan yeni yıl öncesinde ziyaret etti. Başkan Seçer, kendisini sevinçle ve ellerinde çiçeklerle karşılayan sporcu kızlarla sohbet etti. Kızlara öğütlerde bulunan Seçer, "Bir arada olmanız birleştirir. Daha ileriki yaşantınızda bir topluma girdiğiniz zaman daha hızlı adapte olabilirsiniz, yabancılık çekmezsiniz. İnsan bir başka canlıdan enerji alabiliyor. Tek yaşayan insanlar özellikle bir kedisi, köpeği oluyor. Onunla çok iyi hissediyor kendisini, o olmadığı zaman üzülüyor. İki kardeş gibi, anne-çocuk gibi ilişkileri oluyor. Ben insan içerisine girdiğimde birden enerjim değişiyor. Gücüm yerine geliyor, canlanıyorum, mutluluğum artıyor kalabalığın içinde olduğum zaman" ifadelerini kullandı.

"Memleketimize faydalı birer birey olmak için burada çaba sarf ediyorlar"

Sporcu kızların sevincini görmekten büyük keyif aldığını söyleyen Seçer, "Burada 35 sporcu kızımız var. Mersinimizin farklı ilçelerinden ve mahallelerinden gelen kızlarımız. Ağırlıklı olarak atletizm, halter, tekvando eğitimi alıyorlar. Amacımız; bu çiçeklerimizi keşfedip ilçelerinden, mahallelerinden bulup çıkarmak ve onlara her anlamda eğitim vermek. Sadece spor değil, iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlayacak her konuda eğitim almalarını sağlıyoruz. Misafirhanemizde kalıyorlar. Buraya çok yakın bir ilköğretim okulumuza gidiyorlar. İki haftada bir de hafta sonu ailelerini ziyarete gidiyorlar. Kızlarımızla konuştuk, daha çok burayı tercih ediyorlar. Demek ki, burada bir arada son derece mutlular. Burada hem spor hem okul sonrası kendilerine katkı sağlayacak alanlarda da eğitim alıyorlar. Başta ailelerine ve memleketimize faydalı birer birey olmak için burada çaba sarf ediyorlar. Bir de tabi ki ülkemizi tanıtacak, bizi gururlandıracak uluslararası başarılar elde eden sporcular olurlarsa bu da çok harika bir mutluluk olur bizim için" diye konuştu.

'Kır Çiçekleri', kendi yaptıkları el emeği keçeden ürünleri Başkan Seçer'e, '2023 yılında size şans getirsin' dileği ile hediye etti.