Seçer, aşure lokması etkinliğine katıldı

Mersin Cemevi'nde düzenlenen programa Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri Alpay Antmen, Hacı Özkan, Olcay Kılavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ile oda ve dernek başkanları ve yöneticileri katıldı.

İslam tarihinin en önemli olayı olan kırılmanın, ayrışmanın yaşandığı Kerbela'yı 1339 yıl sonra bugün hala acıyla andıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Seçer, Kerbela'nın çağdaş dünyada önemli dersler veren tarihi bir kırılma noktası olduğuna değindi. Seçer, “Üzerinden 1339 yıl geçmesine rağmen hala 1339 yıl öncenin Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki aile efradının yaşadığı acıyı yaşar gibiyiz, bunu hissediyoruz. Sadece Alevi toplumu değil burada bulunan bulunmayan Türkiye'deki birçok inanç grubunun içerisinde yer alan farklı etnik yapıdan mezhep de olan yüreği Allah sevgisiyle çarpan herkesin üzüntü duyduğu bir olaydır. Her mezhebe mensup insan Hz. Hüseyin'i sever. Onun için üzülür bugün onun için yas tutar” dedi.

“Mersin'de her türlü renk var”

Mersin'in yapısını aşure ile benzeştiren Seçer, “Aşure gerçekten farklı lezzetlerin muhabbet kepçesi ile karıştırılması sonucu muazzam bir tatla ortaya çıkarıyor. Mersin'i düşünün herkes burada, Alevisi Sünnisi, doğulusu batılısı, her türlü çeşitlilik var. Her türlü renk var. Müslümanı gayrimüslimi kardeşçe bir aradayız. Burası huzur kenti, biz de bu farklı renkleri o muhabbet kepçesi gibi hemhal olarak, iç içe olarak, birbirimizi severek, sayarak ayrıştırmadan sağlıyoruz” diye konuştu.