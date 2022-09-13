Seçer, atıksu terfi istasyonunda incelemelerde bulundu

Terfi istasyonundaki incelemelerde Başkan Seçer'e MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman ve kurum yetkilileri de eşlik etti.

“Daha işlevsel bir hale getirildi”

Başkan Seçer, istasyondaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz nokta Balıkçı Barınağının yanı. Burası arıtmanın, aslında bu sistemin kalbi diyebiliriz. Merkezde 4 ilçemiz var. Mezitli'de zaten 2020 yılı içerisinde hizmete aldığımız, geçtiğimiz yıl içerisinde de tam anlamıyla randımana giren bir arıtma tesisimiz var. Ancak bu, diğer kalan 3 ilçenin Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir'in tüm atık sularını, Karaduvar'daki atık su arıtma tesisimize pompalıyor. Buranın özelliği, yoğun yağmur dönemlerinde, kenti bir anlamda taşkınlardan kurtarıyor. Çünkü bu kanalizasyon sistemi, bizim arzu etmediğimiz bir durum ama yağmur sularını sistem içerisine alıyor ve burada normal koşullarda 1 birim su ve 4 birim suya çıkıyor ve buradan deşarj ediliyor. Böyle de farklı bir görev yapıyor burası. Biz burayı şu anda bakıma aldık. Uzun süredir bakım yapılmamış. 25 milyon lira civarında bir bakım çalışması yapıldı. Bazı pompalar yenilendi, cihazlar yenilendi, daha işlevsel bir hale getirildi” dedi.

“Bu işlemler zamanında yapılsaydı, biz bu parayı yeni yatırımlara aktarırdık”

Genel anlamda bütün tesisleri bakımdan geçirdiklerini kaydeden Seçer, “Kurumda bir disiplin sağlamaya çalışıyoruz. Bunun bir kültür ve kural haline dönüşmesi lazım. Rutin bakımlarının, testlerinin yapılması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla, çok gerilerden de gelen ciddi aksaklıklar var. Genelde, gelecek düşünülmeden kurum yönetilmiş. Sorunlar halının altına süpürülünce, onlarca yıl sonra bir dağ haline dönüşmüş. Biz şimdi bunları temizlemeye çalışıyoruz ama uzun yılların sorunu olduğu için de bu pislikler artık taş gibi olmuş. Bunları kırıp parçalamak da bize enerji sarf ettiriyor ve ciddi paralar harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 3,5 yıl içinde yapılan ve devam eden çalışmaların maliyetinin 200 milyon liranın üzerinde olduğunu dile getiren Seçer, “Çeyrek milyara mal olacak bir bakım onarım çalışması yapıyoruz. Bu önemli ve ciddi bir para. Eğer bunlar zamanında yapılmış olsaydı, belki biz bu parayı yeni yatırımlara aktaracaktık” diye konuştu.

25 milyon lira yatırım yapıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 yıllık bir tesis olan Merkez Atıksu Pompa İstasyonu'nun mekanik yapısı ile jeneratörü değiştirildi. İstasyonda bulunan 6 adet pompanın 1, 3 ve 6 numaralı pompaları 2019 ve 2020'de yenilenerek kapasiteleri 2 kat artırıldı. İstasyon şu an saatte 43 bin metreküp atık su iletebilecek seviyeye yükseldi. İstasyon, yapılan revizyon ve bakımla, özellikle kış aylarında yağmur suyunun kanalizasyon hatlarına girmesiyle yüksek debileri karşılayabilecek şekilde güçlendirildi. İstasyonda yapılan tüm mekanik değişim ve pompaların bir kısmı için 25 milyon lira yatırım yapıldı.