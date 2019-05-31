Seçer: “Aydıncık'ın butik turizme uygun hale getirilmesi için çalışmalarımız olacak”

Aydıncık'ın, çok daha güzel bir turizm merkezi haline gelebilecek cennetten bir köşe olduğunu vurgulayan Seçer, “Aydıncık, butik turizme uygun hale getirilecek” dedi.

Başkan Seçer, iftar programı için gittiği Aydıncık'ta mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek, bölgeye dair eksikleri ve beklentileri dinledi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı planladıkları hizmetleri anlatan Seçer'e, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da eşlik etti.

“Aydıncık, butik turizme uygun hale getirilecek”

Toplantıdaki konuşmasında, Aydıncık'ın küçük bir yerleşim birimi olmasına rağmen tarım ve turizm anlamında önemli potansiyeli olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Seçer, “Aydıncık, adeta cennetten bir köşe. Çok daha güzel bir turizm merkezi haline gelebilecek bir ilçe. Önemli tarımsal üretimi olan bir bölge. Tarım için örtü altı üretim, katma değeri yüksek üretim ve daha fazla kazanç demektir. Aydıncık o anlamda şanslı. Bu potansiyeller daha iyi değerlendirilebilirse son derece şanslı. Özellikle buranın butik turizme uygun hale getirilmesi konusunda bazı çalışmalarımız olacak” dedi.

Koruma amaçlı imar planı üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ve imar planı noktasında katkı sağlayacaklarını ifade eden Seçer, Aydıncık ilçesini turizm alanında kalkındıracak ve tüm Aydıncıklıları sevindirecek projelerinden bahsetti. Seçer, “Buranın imar düzenlemesi önemli. Bu noktada katkılarımız olacak. Özellikle butik otel turizmine müsait bazı imar düzenlemeleri olabilir. Yeni dönemde turizm bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4 bölgeden biri Aydıncık. Üzerimize düşeni yapacağız. Ana caddenin düzenlenmesi konusunda bir projemiz var. Aydıncık'ın turistik, otantik hüviyetine uygun bir restorasyonla yerli ve yabancı turistlerin yaptığı ziyaretlerde önemli zaman geçireceği kafeleri, restoranları, hediyelik eşya satış mağazaları ile şık bir turizm beldesi haline getirmek mümkün ve bunu zaman içerisinde yapacağız” diye konuştu.

Seçer, Aydıncık sakinlerinin yıllardır sıkıntısını çektiği altyapı, temiz içme suyu, tarımsal sulama ve köy grup yolları konularında yaşanan sıkıntıları giderecek projeleri olduğunu da söyledi. Hizmet yapabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu ve yönetime geldikten sonra yaşanan finans sıkıntısını aşmak için meclisten borçlanma istediğini belirten Seçer, mecliste çoğunlukta olan Cumhur İttifakı üyelerinin borçlanma yetkisi vermediğini iletti. Seçer, hizmet yapmak istediklerini ancak borçlanma yetkisi verilmediği için zaman kaybettiklerini de muhtarlarla paylaştı.

“Yeni şantiye alanı kuracağız”

Seçer, muhtarların mahalleleri için en çok talepte bulunduğu asfalt konusunda da bazı yeniliklere gideceklerini ifade ederek, Silifke'de kuracakları asfalt şantiyesinden bahsetti. Seçer, “Asfaltlama yapmamız gerekiyor. Asfalt hazırlıklarının aralık ayında başlaması gerekiyor. Süratle bunları giderme peşindeyiz. İki ayrı noktada şantiyemiz olacak. Mersin'deki asfalt şantiyemizin mevcut kapasitesi elden geçirilerek arttırılacak. Silifke'ye yeni bir şantiye kurmayı planladık. Bunu süratle gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“İmkanlarımızı zorlayarak, muhtarlarımızın eksiklerini gidereceğiz”

Yeni bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu ancak ne para sıkıntısının ne de yeni olmanın hizmet verme noktasında kendilerini durdurmayacağını vurgulayan Seçer, “Yeniyiz ama bu bizim için gerekçe değil. Zaman içinde sıkıntıları aşacağız. ‘Sizleri önemsiyorum' demem sözde değil. Sizlerle iş birliği yapacağız. Sizlerle iletişim halinde olalım, mahallelere sizlerin aracılığı ile hizmet götürelim istiyoruz. Muhtarlarımız için çok kısa sürede tüm imkanlarımızı zorlayarak eksiklerini gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

Önemsedikleri ve iş birliği yapacakları kurumların başında ilçe belediyeleri ve muhtarların geldiğini söyleyen Başkan Seçer, “Muhtarlarımız önemli. Belediyede çalışan tüm personelimizin muhtarlarla iş birliği içerisinde olması lazım. Bizim vatandaşla aramızdaki koordinasyonu sağlayan yapı muhtarlarımız. Bunu bizim yönetim anlayışımıza bu süre içerisinde yansıtacağız” dedi.

Muhtarlar ise vatandaşların en çok sıkıntı çektiği içme suyu, kanalizasyon, grup yolu, mezarlıklar ve sulama borusu gibi konulardaki isteklerini Başkan Seçer'e ilettiler.