Seçer, Aydıncık'ta öğrencilerle buluştu, hizmet alanlarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonunu Aydıncık'a ayırdı. Aydıncık'ta Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluşan Seçer, ardından belediyenin hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak MESKİ Genel Müdürlüğü Aydıncık Şubesi'nde çalışanlarla bir araya gelen ve onlara hitap eden Seçer, “Bizim için bu bölgeler hizmet açısından önemli. Her taraf önemli ama merkeze mesafe açısından zorlandığımız yerlerden biri Aydıncık. Bütün dairelerin iletişimini bir merkeze aldık. Önceden daireler oradan buraya direktif veriyordu. Şimdi tamamen kalktı. Bunun gibi birtakım yapısal değişiklikler oldu, bu da bir uyum süreci gerektiriyor, onları da yavaş yavaş aşıyoruz” dedi.

Çalışanların oluşan olumsuzlukları denetlemeleri gerektiğini vurgulayan Seçer, “Biz çalışmak istiyoruz, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu kurumun onuru, izzeti nefsi, itibarı sizin elinizde. Burada vatandaş hizmetten şikayet ederse sizin sorumluluğunuz. Kuruma sahip çıkın. Herkesin Belediye Başkanı olmak zorundayım. Önceden ilk günlerde çok daha fazla şikayet alıyorduk. Ama bir hayli yol aldık. Bunu keyifle de mutlulukla da ifade edeyim. İnşallah daha da iyi noktalara geleceğiz. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah hep beraber tüm dünya huzur içerisinde 2020 yılını yaşasın, savaş olmasın, gözyaşı olmasın, yokluk olmasın. Onları Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ailelerinize de selamlarımı iletin, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” diye konuştu.

Daha sonra Aydıncık'taki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Seçer, öğrenciler ile bol bol sohbet etti. Seçer, “Hocalarımızdan memnunuz, fiziki koşullarımız iyi, gayet güzel, önemli. İsteyerek mi geliyoruz buraya? Bu çok önemli çünkü. Zorla hiçbir şey olmaz, zorla başarı olmaz. Burayı seviyor olmanız iyi. Arkadaşlarınızla beraber güzel bir ortamda, son derece donanımlı öğretmenler eşliğinde, burada derslerinizi tekrar ediyorsunuz bir anlamda. Eksiklerinizi tamamlıyorsunuz. Test pratiğinizi arttırıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi bir arada çalışma kültürü de önemli. Takım çalışması da önemli” şeklinde konuştu.

Başarının sadece sınavlarda yüksek puanlar almak olmadığına değinen Seçer, mutluluğun daha önemli bir unsur olduğunu söyledi. Seçer, “Zeki çocuklarsınız, hepinizin gözlerinden belli. Hepiniz son derece sağlıklısınız. Ben size başarılar diliyorum. Başarı sadece sınavlarda en yüksek puanı almak değil. Asıl başarı mutlu olmak. Mutlu olmuyorsan sınavda yüksek puan almışsın bir şey fayda etmiyor. Hepimizin mutluluğu önemli. İnşallah sevdiğiniz alanlarda üniversite eğitimini alırsınız. Başta ülkemize, ailemize, çevremize, tüm insanlığa yararlı birer bireyler olursunuz. Ben Belediye Başkanınız olarak gençlerimize imkanlarımızı en son noktasına kadar kullanarak, sizlere faydalı olmak için elimden gelen gayreti değil, gerekli gayreti gösteriyorum. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin istedikleri zaman kendisine ulaşabileceğini vurgulayan Seçer, “Bir şikayetiniz olursa mail yoluyla, mesaj yoluyla, farklı iletişim kanalları ile bana yazabilirsiniz. Mutlaka o yetkili yerlere gider. Telefonumu da edinebilirsiniz. Herkeste var benim telefonum. Mesaj kanalıyla, 'Başkanım dershanemizde şu eksik var, öğrenci olarak Aydıncık'ta şunun olması da makul' diyorsanız, benim için de uygunsa yerine getiririm. Ailenize selamlar, kendinize iyi bakın" dedi.

Seçer Aydıncık'ta son olarak muhtarlar ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.