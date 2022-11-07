Seçer: "Barış, kardeşlik ve sevgi dolu bir dünya hayal ediyoruz"

Tarsus Cumhuriyet Alanı'nı dolduran yüzlerce Tarsuslu ve çevre illerden gelen hayranlarına muhteşem bir konser veren Zeynep Bastık, birbirinden güzel şarkıları ile festivalin kapanışını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de izlediği ve özellikle gençlerin doyasıya eğlendiği konserde, SMA hastası çocuklar için destek çağrısında da bulunan ünlü şarkıcı, Tarsus'u çok sevdiğini söyledi.

Konserde sanatçı Zeynep Bastık, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'i sahneye davet etti.

Tarsusluların çok enerjik olduğunu ve 3 gün süren festivalde bu enerjinin doruk noktasına çıktığını ifade eden Başkan Seçer, “Zeynep Bastık sizin için geldi. Çok sevdiğinizi bildiğimiz için kendisini davet ettik. Bugün burada hem Tarsuslular, hem de çevre illerden ve ilçelerden gelen konuklarımız çok güzel bir akşam yaşıyor. Gördüğünüz gibi Tarsuslular çok enerjik. Festivalden memnun kaldık mı?” diye sordu ve “Evet” cevabını aldı.

3 gün süren festival boyunca Tarsus'un her köşesinin cıvıl cıvıl olduğunu ve herkesin mutlu olduğunu belirten Seçer, daima böyle bir Tarsus, böyle bir Türkiye ve böyle bir dünya hayal ettiklerini vurgulayarak, “Çok güzel 3 gün geçti. Biz barış dolu, kardeşlik dolu bir dünya hayal ediyoruz. Bunu da sizlerle başaracağız” ifadelerini kullandı.

Genç bir insan olarak bu tür etkinliklerin Tarsus'ta da yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Miray Nur Kazmacı, “Konserler çok iyiydi. Yabancı ülkelerden gelenlerin danslarını izledim, çok güzellerdi, çok iyilerdi. Burada böyle bir şey yapılması çok güzeldi” dedi.

Festivale şehir dışından katıldığını ve etkinliklerin Tarsus'a renk kattığını söyleyen Rumeysa Tamer ise “Diğer ülkelerin de burayı tanıması, insanların sempatikliğini görmesi bence iyi bir şey. Buradaki birçok insan da, öbür insanları gördü. Normalde Tarsus'ta böyle şeyler yoktu, çok renk kattı” diye konuştu.