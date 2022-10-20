Seçer: "Başarının sırrı muhtarlarla iyi ilişkiden geçer"

Asla siyasi bir menfaat, siyasi bir göz boyama, şirin görünme arzusunda ve ihtiyacında olmadığımı düşünüyorum. Çünkü siyasetin, dünyanın gereklerine ve gerçeklerine uygun yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Seçer, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla başlattığı buluşma programına Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli'nin oluşturduğu 4 merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek devam etti. Görevde olduğu 3,5 yıllık sürede, demokrasinin temel taşları olan muhtarlarla işbirliği içerisinde olduğunu belirten Başkan Seçer, kente kazandırılan, uzun soluklu ve kaliteli çalışmaların sırrının, kent dinamikleriyle ortak çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Hizmet konusunda başından beri siyasi kimliğini bir tarafa bıraktığını ifade eden Başkan Seçer, “Biz halkın takdiriyle bu koltuklarda oturuyoruz. Hepimiz bir iradeyi yansıtıyoruz. Siz mahallenizin, ben de Mersin'in iradesini yansıtıyorum. İşte demokrasi böyle bir şey” diye konuştu. Mersin'e 1.9 milyon yerli nüfus için gelen bütçeyle, sığınmacılardan kaynaklı 2.3 milyon nüfusa hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, hizmet yapmak için kamu bankalarından kredi alamadığını belirtti.

“Dürüst bir belediye başkanı, önce kamu yararını düşünür”

Aldıkları önlem ve izledikleri ekonomik politika sayesinde Büyükşehir Belediyesini çok güçlü ve disiplinli bir mali yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan Seçer, geçmiş dönemden kalan yarım işleri de kısa sürede bitirdiklerini ve benzer işleri çok daha ucuza yaptıklarının vurgusunu yaptı. Geriden gelen 400 milyon dolarlık borcu 3,5 yılda 100 milyon dolara indirdiklerini söyleyen Başkan Seçer, o zaman 400 milyon dolar olan bütçenin ise şu anda 800 milyon dolara çıkacağını söyledi.

Belediye Başkanlığının çok dikkat edilmesi gereken bir görev olduğunu kaydeden Seçer, tüm mücadelesinin vatandaşın hakkını korumak olduğunu belirterek, “İşin içine rant, para, arsa, avanta girdiği zaman senin yaptığın işte hayır olmaz. Ben sosyal demokrat bir belediye başkanıyım, sermaye düşmanı da değilim. Ama bu demek değildir ki, kamu malı kapanın elinde kalsın. Özellikle imar değişikliği veya imar açma gibi konularda dürüst bir belediye başkanı, buradan elde edilecek rantın bir kişinin cebine girmesine müsaade etmez, kamunun yararını da düşünür” ifadelerini kullandı.

“4 merkez ilçede çok önemli çalışmalar yapıyoruz”

Yenişehir ilçesinin çok hızlı gelişen ve kentin bir ucundan bir ucuna geçişi, hatta merkeze inişi sağlayan bir koridor olduğunu dile getiren Seçer, bu ilçede çok önemli battı çıktı, cadde ve bulvarlar açtıklarını ifade ederek, “Yakın zamanda Sayapark kavşağında çalışma başlatacağız. Orada bir de tramvay projemiz var. Yenişehir -Toroslar sınırında kanalize kavşak projesini hayata geçirdik ve bu hat üzerindeki trafiği rahatlattık” şeklinde konuştu.

MESKİ'nin son 3,5 yıl içinde önemli mesafeler aldığından ve kuruma önemli teknolojik yatırımların yapıldığından bahseden Seçer, 4 merkez ilçeye ait değişik noktalarda kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında önemli çalışmalar yürüttüklerine değindi. Mezitli ilçesinde de içme suyu şebekesinin değişeceğini söyleyen Başkan Seçer, işin ihalesinin 1 Kasım'da yapılacağını belirtti.

Sosyal hizmetlerle ilgili muhtarların taleplerinin olduğunu söyleyen Başkan Seçer, 'Dosthane, Mahalle Mutfakları, eğitim projeleri, Halk Kart' gibi sosyal projelerden, ihtiyacı olan herkesin yararlanmasını istedi. Tarımsal alanda da birçok başarılı projeye imza attıklarını dile getiren Seçer, bu desteklerin her yıl daha da artacağını kaydetti.