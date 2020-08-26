Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, amaçlarının Mersin'i daha yeşil bir kent haline getirmek olduğunu belirterek, "Ekim ayından nisan ayı sonuna kadar yaklaşık 1.5 milyon fide, fidan, ağaç, ağaççık bitkisi refüjlere, kaldırım kenarlarına ekilecek ve Mersin daha yeşil bir kent halini alacak" dedi.

Seçer, merkez Toroslar ilçesinden bulunan, 122 bin metrekare alan üzerine kurulu ve kışın su taşkınları ile hasar gören 68'liler Barış Ormanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen zemin iyileştirme, altyapı, ağaç bakım ve budama gibi birçok çalışmayı yerinde inceleyen Seçer, amaçlarının Mersin'i daha yeşil bir kent haline getirmek olduğunu vurguladı.

“68'liler Barış Ormanı spor, dinlence ve huzur bulma alanı olarak fevkalade güzel bir yer”

Seçer, ormanın yakın zamana kadar kendi haline bırakılmış olduğunu ifade ederek, "68'liler Derneğimizin Başkanı tarafından burada bir çalışma yapılması gerektiği bizlere bildirildi. Biz de ekiplerimize buranın ihya çalışmalarının bir an önce başlatılmasını söyledik. O günden bu güne bir hayli güzel çalışma yapılmış. Hepsinin eline sağlık. Bu çalışmalar devam edecek. 3.5 kilometrelik bir yürüyüş, koşu parkuru var. Hem spor, hem dinlence, hem huzur bulma alanı olarak fevkalade güzel bir yer” diye konuştu.

“Atatürk Parkını Mersin halkımıza yaraşır bir park haline getireceğiz”

Atatürk Parkında çalışmalara başladıklarını dile getiren Seçer, “Atatürk Parkını herkes Büyükşehir Belediyesinin olarak bilir. Oysa biz yönetime geldiğimizde orada bir çivi çakma yetkimiz dahi yoktu. Ama oranın ağaçlarının, çimlerinin, çiçeklerinin bakımını, temizliğini, Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyordu. Orada dalgaların oluşturduğu bir tahribat vardı. O tahribatı yapmak için aylarca Milli Emlaktan, Atatürk Parkının tarafımıza tahsis edilmesi için yaptığımız girişimlerimizin sonucunu uzun aylar sonra alabildik. Orada şu anda çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Bir müddet sonra Mersin halkımıza yaraşır bir park haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Parkı ve Kültür Parkın Mersin için çok değerli olduğundan söz eden Seçer, “Vatandaşlarımızın hava alacağı, özellikle sahil olduğu için iyot koklayacağı bölgeler. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz 68'liler Ormanı rakım olarak da daha yüksekte, daha temiz havanın olduğu, daha doğal yapının olduğu bir bölge. Onun için tüm vatandaşlarımın burayı görmesini arzu ediyorum. Bizim de tabi dokunuşlarımızla daha da güzelleşmiş ve daha da güzelleşecek. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyor. Burayı gece gündüz güvenli hale de getirmek için bazı yeni dokunuşlar yapılacak” şeklinde konuştu.

“Karayollarına ait tüm refüjleri biz sözleşme ile üzerimize aldık”

Mersin'in yeşil olmasını istediklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Mersin ağaç olsun, Mersin çiçek olsun. Mersin geniş bir coğrafya. 16 bin kilometre kare alan. Karayollarına ait tüm refüjleri biz sözleşme ile üzerimize aldık. Neden yaptık bunu? Oradaki olumsuzluk, bakımsızlık, kentimizin olumsuz görünmesine neden oluyor. Yakın bir tarihte, Karayollarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu, iki kurum arasında protokol yaptık ve şu anda refüjlerin bitkilerinin bakımı, yeni bitki çalışmaları, sulaması, budanması artık Büyükşehir Belediyesine ait olacak. Diğer taraftan bize ait olan, caddelerdeki refüjlerdearkadaşlarönemli çalışmalar yapıyor.”

“Sonbaharda başlatacağımız bir kampanya var”

Mümkün olan her yere bitki ektiklerini belirten ve sonbaharda başlatacakları kampanyadan söz eden Başkan Seçer, şunları söyledi: “Eylül, ekim ile beraber başlıyor, ilkbaharda sonuçlandırıyoruz. Şu anda Orman Bakanlığından, Tarım Bakanlığından, Karayollarından toplamda 700 bitki temin ettik. Bunlar ağaç, ağaççık, çalı bitkileri. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir kadın kooperatifimiz var. Yaz döneminde caddelerde gördüğünüz mevsimlik çiçeklerin birçoğu bu kooperatif tarafından üretilip bize verildi. Burada da önemli bir tasarruf sağladık. Çünkü bize maliyetleri daha hesaplı oluyor. Şu anda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız, kadın kooperatifimiz ile yine bir sözleşme yaptı.Kooperatif sayesinde 868 bin yine çalı bitkisi, fide, fidan üretimini gerçekleştireceğiz. Ekim ayından nisan ayı sonuna kadar, yani sonbahar ve ilkbahar aylarını kapsayacak süre içerisindeki çalışmalarda refüjlere, kaldırım kenarlarına yaklaşık olarak 1.5 milyon fide, fidan, ağaç, ağaççık bitkisi ekilecek. Mersin daha yeşil bir kent halini alacak.”

“Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz”

Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istediklerini kaydeden Seçer, “Yeşili arttırmak istiyoruz. Doğa dostu olmak istiyoruz. Belediyeciliğin betondan, betonlaşmadan, yoldan, binadan, kaldırımdan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz. Çalışmalarımız şu ana kadar memnuniyet verici. Bizim yaptığımız anketlerde de memnuniyet ölçümleri yapıyoruz. Belediyenin hizmetleri konusunda bize olumlu dönüşler var. Tabi ki şikayet olan bölgeler var ama genelde vatandaş memnuniyetimiz üst düzeyde diyebilirim” dedi.