Seçer: "Belediyenin kaynaklarını halk için harcaması güzel"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Mahallesi'nde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurulan iftar sofralarında halka seslenen Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi burada ilk kez iftar yapıyor. Tabi bu gibi gelişmeler ve belediyelerin kaynaklarını halk için harcaması güzel” dedi.

Lüks otellerde yapılan iftarların, insanın pek içine sinmediğini belirten Seçer, " İftar yapacaksak böyle vatandaşlarla yapmanın daha doğru olduğunu ve içimize sinenin de bu olduğunu bilmenizi isterim. İnşallah bu geleneksel iftar sofraları gelecek yıllarda da devam edecek. Sadece bu bölgemizde değil, Anamur'dan Tarsus'a kadar her kesimden, çiftçisi, işçisi, esnafı, bütün halk kesimlerinin, mahallelinin, hemşehrilerimizin, bir arada olduğu iftar sofralarını Allah gelecek günlerde inşallah bize nasip eder. Bu geleneksel yapıyı da devam ettiririz” ifadelerini kullandı.

“Yeter ki içimizde hizmet etme aşkı olsun”

Karaduvar'ın yıllardır ihmal edilmiş bir bölge olduğundan söz eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin buraya önemli projeler yapacağını dile getirerek, "Burada yaşayan yaşayamayan herkes benden Karaduvar için proje istiyor. İstememekte de haklı. Güzel bir balıkçı beldesi, balıkçı kasabası, güzel bir mahallemiz. Burada ne olmaz ki? Yeter ki buraya bakarken içimizde hizmet etme aşkı olsun. Niyetimiz bu olsun. Burada önemli projeler yapma planımız var. İnşallah bunları bir bir hayata geçiririz. Ekonominin sadece burada değil, Mersin'de kalkınması, hepimiz için istenen bir durumdur. Ekonomimiz iyi olursa, ekmeğimiz olursa, aşımız, işimiz olursa çocuklarımız daha iyi eğitim alır. Daha sağlıklı büyür, suç olmaz, suçlu olmaz, kavga olmaz, dövüş olmaz. Herkes hakkına razı olur. Eğitim olursa, iş olursa, ekmek olursa kimse kimsenin hakkına da tecavüz etmez” şeklinde konuştu.

“Ramazan bize dostluğu, birliği, kardeşliği getirir”

Karaduvar halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Seçer, “Ramazan bize dostluğu, birliği, beraberliği, kardeşliği, paylaşımı getirir. Ben 365 günün bu Ramazan aylarının bize yaşattığı duyguları yaşatması dileği ve dualarımla sizleri sevgi ile kucaklıyorum. İnşallah daha nice ramazan etkinliklerinde beraber oluruz. Önümüz de bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ülkemiz ve İslam alemi daha huzurlu olsun. Tüm dünyada barış, bolluk, bereket hâkim olsun” diye konuştu.