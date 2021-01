Seçer: “Benim alnım açık; 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin”

Seçer, “Benim alnım açık, belediyemin alnı açık. 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin. Yalnız, aynı hassasiyeti diğer siyasi partilere mensup belediyelere de göstersinler” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı.

“Meclisi, Meclis Çalışma Yönetmeliğine göre yönetmek durumundayım”

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce bazı üyelerin meclis gündemine taşımak istediği önergeler konuşuldu. Başkan Seçer, önergeleri neden meclis gündemine alamayacaklarını açıklarken, meclisi ilgili yönetmeliğe göre yönetmek zorunda olduğunu hatırlattı. Seçer, “Meclis'i ilgilendirmeyen konularda önerge kabul edemiyoruz. Önergeleri de inceledim. Genelde idari konuları içeren konular ve meclisin gündemine taşımamı gerektirmeyen konular. Önergeleri yine incelemeye alacağız. Meclisin gündemine taşıyacağımız konularsa tabi ki memnuniyetle taşırız” diye konuştu.

Meclis üyelerinin önergelerin gündeme alınması ısrarı üzerine Seçer, “Mecliste her şeyi görüşme, konuşma, müzakere etme, tartışma taraftarıyım. Gizlediğimiz, sakladığımız, bir köşesinden tutup kimsenin görmemesi için üstünü örttüğümüz hiç bir konumuz yok. Bizim burada yaptığımız yöntem tartışması. Ben meclisi, Meclis Çalışma Yönetmeliğine göre yönetmek durumundayım. Burada yöntemimizi kendimiz belirleyemeyiz. Yöntemler belli” ifadelerini kullandı.

“Biz, bize sorulan soruları her anlamda, her alanda yanıtlıyoruz”

Gündeme alınmasını istedikleri önergelerle ilgili konuşan MHP'li Meclis Üyesi Mahmut Tat, “Belediyemizin yapmış olduğu ihalelerle ilgili biz meclis üyeleri olarak hiçbir haberimiz olmadan basından takip edebiliyoruz. Son yaşanan olaylar bayağı bir ülke genelinde gündeme oturdu araç kiralaması ile ilgili. Bunu soruyorlar cevap veremiyoruz” dedi.

Başkan Seçer ise “Biz, bize sorulan soruları her anlamda, her alanda yanıtlıyoruz. Sadece bugün bu önergeyle ‘nerede ne ihale yapıyorsunuz?' diye bana sormadınız. Bana deyin ki; ‘Akaryakıt ihalesi ne oldu?' Ben bunları size anlatayım ama yasada, yönetmelikte böyle her yaptığım işi, aldığım idari kararı meclis üyelerine göndereceğim diye bir zorunluluğum yok. Sorulursa söylerim” diye konuştu.

“Gündemde Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik bir algı yönetimi var”

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinin açık ihale şeklinde yapıldığını hatırlatarak, kim daha düşük fiyat verirse ihalenin onda kaldığının altını çizdi. Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Efendim araç ihalesi; ‘yandaşına vermiş'. Adamda biraz izzetinefis olur, birazcık zeka kırıntısı olur. Zeka yoksunu adam bu açık ihale. EKAP'a giriliyor, erler meydana çıkıyor, şartname ortada, kim daha düşük fiyat verirse onda kalıyor. Sizin haberiniz vardır, bu kadar bilgi sahibisiniz. Hangi gazetenin bu haberi yaptığını da biliyorsunuz. Mülkiye müfettişi belediyedeydi. Sanıyorum dün ayrıldı ya da bugün ayrılacak. Herkes gelip bizi didik didik edebilir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. İhale öyle olmuş, böyle olmuş, doğrudan temin yapılmış. Ben yönetime geldiğimde 3 ayda 42 milyon doğrudan temin vardı bu belediyede, eser kalmadı. Eğer yolsuzluk yapılacaksa biz onların tedbirlerini almazdık. Biz hesap vermeyelim demiyoruz. Bana direkt deseydiniz ki; ‘Son gelişmeleri bir tarafa bırakalım, genelde bu ara belediye yatırımlara yöneldi, birçok da ihale yaptınız, bize bir bilgilendirme yapın.' Ama diyorsunuz ki ‘Gazetede şöyle oldu, gündem böyle oldu.' Gündemde bir şey yok. Gündemde Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik bir algı yönetimi var. Benim alnım açık, benim yönetimimin, belediyemin alnı açık. Buyursunlar didik didik oraları araştırsınlar. Buradan da duyuruyorum; 2 tane müfettiş yetmez, 14 tane müfettiş gelsin, 24 tane müfettiş gelsin. Buyursunlar araştırsınlar. Yalnız, aynı hassasiyeti sadece bizim belediyelerimize değil, diğer siyasi partilere mensup belediyelere de göstersinler. O zaman derim ki; bu ülkede hukuk var, bu ülkede adalet var. Böyle tek taraflı, elimizi, ayağımızı bağlayın, üzerimize salvo. Bu demokrasilerde olmaz, bu hukuk devletinde olmaz. Buradan da bu mesajı kim alırsa alır.”

“Para verme konusunda pek bonkör değilsiniz ama para almada acayip bonkörsünüz”

Başkan Seçer, bir derneğe nakdi para yardımı ile ilgili getirilmesi istenen önergeye de yanıt vererek, “Bunlar parasal konular, bütçeyi ilgilendiren konular. Kanun açık. Bütçeyi etkileyecek, gelir azaltıcı, gelir artırıcı bir konuda meclis karar alamaz. Ancak temenni edebilirsiniz, talep edebilirsiniz, bir öneri getirebilirsiniz. ‘Pandemi ile ilgili bazı ilave tedbirlerimiz olacak' deniyor. Güzel, ama şimdi Meclis'in de bir şeyi var; bunu latife de kabul edebilirsiniz ama gerçek. Para verme konusunda pek bonkör değilsiniz ama para alma, isteme konusunda maşallah acayip bonkörsünüz. Her yere para dağıtabiliyorsunuz ama belediye sıkıntıda olduğu zaman da biraz bizi tek kulağınızla dinliyorsunuz. Etkileniyorsunuz bazı şeylerden” dedi.

“İlçe belediye başkanlarımız lütfen kırsal mahallelerimizi belirleyin”

Önerge olarak sunulan konulardan biri de ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde kalan kırsal mahallelerin belirlenmesi oldu. Kırsal mahallelerin belirlenmesi çalışmalarını bitirmelerini isteyen Seçer, “İlçe belediye başkanlarımız lütfen kırsal mahallelerimizi belirleyin, çalışmalarınızı tamamlayın, bize iletin. Beraber bir heyet kuralım, oturalım üzerinde tartışalım. Önergeye gerek kalmadan bu da halledilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Seçer, esnafa destek konusunda hassasiyet gösterdiklerini anlattı

Meclis Üyesi Tat, halkın Mersin esnafından alışveriş yapması için esnafın billboardlarda kendi reklamlarını yapmasına fırsat verilmesini istedi. Başkan Seçer ise “Talebi olan STK'lar ya da idare, Valilik'tir, bir başka kurumdur; onların talebi üzerine imkanlar dahilinde biz onlara da veriyoruz. Örneğin ESOB, bizden böyle bir talepte bulunduğu zaman zaten yok demiyoruz, demedik bugüne kadar. Örneğin Valilik ya da bir başka kurum; Müftülük, Milli Eğitim, herkes bizden talep ediyor. Burada bir sorun yok. Parasız kullansınlar. Ben zaten yardımcı olurum, bunu kendileri de biliyor” dedi.

Yapılan esnaf yardımlarını üyeler ile müzakere ederek meclis kararı ile aldıklarını belirten Seçer, “Biz bazı yardımlar yaptık. Bu yardımları kendimize göre ‘ben öyle istiyorum' diye yapmadık. Hesap yaptık, bütçeye, kanuna, çıkan genelgelere baktık. Biz bu çerçevede bu kararları alıyoruz. Örneğin ben kira terkin edebilir miyim? Hayır, edemem. Ama bir genelge ya da bir kanun çıkıyor biz de bu kanuna dayalı olarak ‘bizim teklifimiz bu' diyoruz. Kanundan aldığımız yetkiyi kullanarak elimizden geldiğince, bütçemizin elverdiği, izin verdiği her şeyi yapıyoruz. Siz de destek oluyorsunuz, Bu şekilde yürüyor. Ama şimdi siz bir önerge getirdiniz bana. Bu ne olacak, neyi çözecek? Hiçbir şeyi çözmeyecek. İmkan dahilinde biz oturacağız idare olarak; ‘şunu da yapalım' deyip, sizin onayınıza sunacağız zaten” diye konuştu.

Halk Kart ile esnafa destek devam ediyor

Esnaf için yapılan su faturası ödeme yardımı, kiraların terkini, vizelerde yapılacak indirimler, kira bedellerinin ertelenmesi gibi yardımları hatırlatan Seçer, Halk Kart ile esnafa desteği sürdürdüklerini vurgulayarak, “Şu anda yaklaşık olarak 1,5 milyon lira her ay Mersin'in mahalle bakkalına gidiyor. Bu önemlidir. En son geçen toplantıda Refakatçı Evi konusu vardı. Sağ olun, komisyon destek oldu, meclis destek oldu. Biz dedik ki, bunu oteller aracılığı ile yapalım, pandemiden dolayı oteller etkilendi. Hiç olmazsa onlara bir destek olsun. Hep bunları bilerek, düşünerek yapıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin paket süt dağıttık ve bir kooperatif üzerinden alıyoruz. O kooperatif de üreticilerden toparlıyor onu. 1,5 milyon pakete çıkarttık. Bu ürün, buranın ineklerinden elde edilen süt, buranın üreticisinin ürettiği süt. Yani çok hassasiyet gösteriyoruz” dedi.