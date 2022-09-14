Seçer: "Benim derdim kamunun yararı ve meclisin itibarı"

Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazların meclis gündemine sunulması üzerine yaptığı değerlendirmede, "İmar planları ile ilgili kararlar, kafalarda herhangi bir soru işareti oluşmaması için mutlaka oybirliği ile geçmesi gerekir. Oy birliği ile geçmeyen planlar, şaibeli olarak algılanabilir. Ben kamunun yararını ve meclisin itibarını korumak zorundayım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından, birimlerden gelen 25 ve komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 42 madde görüşüldü.

Yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin kararın yeniden görüşülmesi ile ilgili madde hakkında ısrar kararı arandı. Mecliste konu ile ilgili yaşanan tartışmalar üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, “2017 yılında Çevre Bakanlığı, Tercihli Turizm Alanlarında turizm alanı lejantını kaldırdı. Dolayısıyla buranın 1/5000'liklerinin yapılması lazım. Bunu bizim yapmamız lazım. Ancak ilçe belediyesi orada kısmi yapılaşma kararı alacak ki, biz buranın 1/5000'liğini yapalım. Bütün mesele burada kilitleniyor. Ben belediye başkanı olarak her zaman önünüzü açtım. Silifke bizim ilçemiz. Biz de hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuştu. Yapılan müzakerenin ardından konuyla ilgili ısrar kararı arandı. 41 meclis üyesinin oylarıyla mevzuyla ilgili ısrar kararı alındı.

“Ben meclisin itibarını ve saygınlığını korumaya çalışıyorum”

Yenişehir 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazların meclis gündemine sunulması üzerine değerlendirmede bulunan Seçer, “Yenişehir'de, 3. etapta bu statüde olan yerlere 0.20 emsal verilmişti ve meclisten de geçmişti. Ama bu 1. etap ve 2. etapta, özellikle bir buraya geldi, geri gitti, değişip geldi. İki yeni geliyor. O da ona uyarlanmış, uydurulmuş. Şimdi bu tabi teknik ve şekil olarak da tartışmaya açık bir durum. Bana emsal oranın 0.20'den 0.90'a çıkma gerekçesini bir cümleyle söylerseniz, ben de belki ikna olurum. Sizin bu kadar süratli karar değişikliğinizin nedenini ben çok merak ediyorum. Bu kararları belediye başkanı olarak ben almadım. Ben bunları geri çevirdim. Vatandaşın kafasında, ‘imar planları teknik olarak tartışılmadan, parti merkezlerinde parti yetkililerinin kararları doğrultusunda alınıyor' gibi bir algı oluşuyor. Kişilerin çareyi parti merkezinde aramaları sıkıntılıdır. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben sizin itibarınızı korumaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Siz beni sahipleneceksiniz, bana saldırmayacaksınız. ‘Başkanımız bu meclisin itibarını koruyor' diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Ben kimsenin hakkına tecavüz edilmesine müsaade edemem”

İmar planları ile ilgili kararların, kafalarda herhangi bir soru işareti oluşmaması için mutlaka oybirliği ile geçmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, “Bu kararlar komisyonlarda verilir. Bu kararların meclisten oy birliğiyle geçmesi lazım. Oy birliği ile geçmeyen planlar, şaibeli olarak algılanabilir. Bu önemliydi ve biz bir ay öncesine kadar böyle geldik. 0.20 rakamını da ben vermedim. Ben bu işin uzmanı değilim. Bu meclisin itibarı işte bu şekilde sarsılıyor. Benim birinci görevim kamunun hakkını savunmak, ikinci görevim meclisin itibarını sağlamak ve korumak. Bu tarz alanların toplamı 1. ve 2. etapta toplam 690 dönümlük bir alan. Yani 0.20'den 0.90'a çıkarmak, yaklaşık olarak 500 bin metrekare bir inşaat alanının artması demek. Tekrar soruyorum, 1 ay içinde kararınızı değiştirecek ne oldu? Kararınızı değiştireceğinizi söyleme lütfunda dahi bulunmadınız. Ben belediye başkanı olarak, kendimi kamuoyu önünde iki paralık ettirmem. ‘Sen istediğin kadar konuş, benim meclis çoğunluğum var, karar değiştiriyorum' dedirtmem. Bu konu kamuoyunda tartışılacak. Bu artık benim konum olmaktan çıktı, artık kamuoyunun konusu. Ben kamunun yararını ve meclisin itibarını korumak zorundayım. Geçen mecliste bana bu konuyu meclise iade ettiren sizsiniz, sizlere güvendim, sizlere inandım. Katta anlaşmazlık var dediniz, düzelteceğiz dediniz. Bana emsal demediniz. Bunu da kamuoyu önünde haykırıyorum. Bunu kabul etmem, sonuna kadar da giderim. Planlar gecikirse de gecikir. Ben kimsenin hakkına tecavüz edilmesine müsaade edemem” şeklinde konuştu.

“Bu yıl içerisinde 12 parsel el değiştirmiş”

Söz konusu alanda parsellerin, normalden çok fazla el değiştirmesinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Burada bir hayli el değiştirme de var. Yani bu ticarete de konu oluyor. Arsa alım-satım yapanların, 2018 yılı sonrası 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile eğitim-sağlık olarak değiştirilmesi sonrasında, 79 adet parsel yani yüzde 40'ı el değiştirmiş. Bu yıl içerisinde 12 parsel yine el değiştirmiş. Hatta bu ay içerisinde bile 3-4 parsel yine el değiştirmiş ve devam ediyor. Bunlar, meclisten 0.90 kararı çıkacak bilgisi mi aldılar acaba? Gelin, rantın tek taraflı paylaşılmasına ya da alınmasına hep birlikte engel olalım. Bu işlerin özeti bu" dedi.

“Biz bugünkü yönetime yanlış yaptırmadan bunu çözmek istiyoruz”

Rantın tek taraflı olmaması, adaletli ve hakkaniyetli olmasının yanı sıra, kamu yararına da uygun dağıtılması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Rantın adaletli dağıtılması lazım, onun gayreti içinde olduğumu söyledim. Elbette arsalar alınır satılır, buna kim karşı çıkar? Şimdi mesele şu; aslında yıllardır idareler konuyu bu şekilde çözeceğine, imar değişiklikleriyle bir şekilde çözmeye çalışmış. O da işte emsal yükseltmelerle mahkemelerden dönmüş ve bugünlere gelmişiz. Bu mesele, bugünkü yönetimin bir meselesi değil. Bugünkü yönetimin kucağında bulduğu bir meseleyi, bugünkü yönetime yanlış yaptırmadan çözmek istiyoruz. Hak sahiplerinin de durumunu düşünüyoruz ama bakın burada mesele, şu andaki mülklerin çok el değiştiren yerler olması. Durum farklı boyutlara gitmiş. Yani bir şekilde bunlar ticari amaçlı alınmış, satılmış” diye konuştu.

“Alınan kararların yorumunu Mersin halkına bırakıyorum”

İdarenin yaptığı tüm işlemler için yargı yolunun açık olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Men meclisin iradesine ipotek konamaz diyorum, Meclisi savunuyorum. Varsa belediyemle ilgili bildiğiniz bilgi, belge yetkililere verirsiniz, gereği yapılır. 11 bin çalışanlı bir belediye yönetiyor, 16 bin kilometrekarelik alana hizmet ediyorum. Varsa ortada bir yanlışlık, bana yardımcı olursunuz. Bu, meclisin görevi denetlemedir. Onu da yapın. Meclis sadece parmak kaldırma ve indirme yeri değil, aynı zamanda denetleme yeridir. Neticede buradan çıkacak kararlar, maddi anlamda bazı kesimleri mağdur eder ya da bazı kesimlere yarar sağlar ama siyasi anlamda bu işten zarar görecek kişilerin başında başkan gelir ve sonra meclis gelir. Dolayısıyla ilçe belediye başkanı ile ilgili değerlendirmelerinize, ilçe belediye başkanının kendisi yanıt versin. Bundan sonraki süreci de kendisi takip edecek, cevabını kendisi verecek. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, söyleyeceklerimi söyledim. Hassasiyetlerimi söyledim. Neden bu kadar çaba sarf ettiğimi de söyledim. Takdir meclisin. Alınacak kararları yorumlamak da Mersin halkınındır."

Yenişehir 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazlar ile ilgili olarak, üzerinde şerh bulunmayan toplam 225 madde, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerinin şerhi olan 21 maddelik kısım da komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.