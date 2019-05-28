Seçer: "Birbirimizi yaralayan, gerginliğin halka yansıdığı dili kullanmamamız lazım”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplum olarak huzura, hoşgörüye, sevgi ve saygıya, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaşamaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim artık birbirimizi yaralayan, bunun sonucunda oluşan gerginliğin halka yansıdığı dili artık kullanmamamız lazım” dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygusunu aynı sofrayı paylaştığı vatandaşlar ile yaşadı.

“Her yeni gelen bayram bir öncekinden daha mutlu ve huzurlu günlerin habercisi olur”

Karacailyas halkı ile beraber iftarda aynı sofrayı paylaşacaklarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Seçer, “Bir arada olmak, iftarda, sahurda beraber olmak çok güzel. Bu aziz, mübarek günde bugünlerin bize sağladığı en güzel anlar bunlar. Önümüzdeki günlerde de Ramazan Bayramını kutlayacağız. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. İnşallah her yeni gelen bayram bizim için bir öncekinden daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı günlerin, birlik, beraberlik içerisindeki günlerin habercisi olur” diye konuştu.

“Bizim artık birbirimizi yaralayan, gerginliğin halka yansıdığı dili kullanmamamız lazım”

Toplum olarak huzura, hoşgörüye, sevgi ve saygıya, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaşamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seçer, “Vatandaşlarımızın sorunları, dertleri zaten arşı geçmiş. Ev, iş, aş, çocuk, yoksulluk, ekonomik kriz sorunu, bir de siyasilerin oluşturduğu gerginlik işin içerisine girdiği zaman ülkede huzur, mutluluk kalmıyor. Ben bütün siyasilere, kendim ve kendi partili siyasilerin de dahil, diğer partilere mensup siyasiler de dahil, herkesi aklıselime davet ediyorum. Bizim artık birbirimizi yaralayan, bunun sonucunda oluşan gerginliğin halka yansıdığı dili artık kullanmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Tarsus'tan Anamur'a kadar bütün yurttaşlarımla iftarda beraber olmaya çalışıyorum”

Anamur'dan Tarsus'a kadar hiçbir bölge ayrımı gözetmeksizin, vatandaşlar arasında dil, din, etnik köken, mezhep, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklama ve sevgi ile yaklaşma zorunluluğu olduğunu söyleyen Seçer, “Şimdi 5 yıl ben bu kenti yöneteceğim. Siz bana 31 Mart'ta destek verdiniz, oy verdiniz, bizi yönetebilirsin dediniz. Benim de sizin bu güveninize, desteğinize layık olacak bir belediye başkanı profili ortaya koymam lazım. Sizlere hizmet etmem lazım. Bu sebeple bu aziz mübarek Ramazan günleri içerisinde bölgesel fark yapmadan, mahalle farkı yapmadan, etnik bir fark yapmadan, Tarsus'tan Anamur'a kadar bütün yurttaşlarımla iftarda beraber olmaya çalışıyorum. İşte bu yaptığım faaliyetler benim hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlarımı sevme, sayma, onları kucaklama anlayışımdan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

İlerleyen günlerde vatandaşların sorularını çözecek ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri bir bir hayata geçireceklerini dile getiren Seçer, gelecek bayramların daha çok mutluluk ve daha fazla huzur getirmesini diledi.