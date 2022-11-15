Seçer: "Biz Kıbrıs'ı bir parçamız olarak görüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tebrik kabulüne katılarak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi kutladı.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen tebrik kabulünde yaptığı konuşmaya, 39 yıl önce kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesine katkı veren Rauf Denktaş, Fazıl Küçük başta olmak üzere, tüm kahramanları saygıyla ve minnetle andığını belirterek başlayan Başkan Seçer, “Her ne kadar 2 ayrı devlet de olsak, bir milletiz. Biz Kıbrıs'ı, bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Zaten coğrafya olarak da kendi ilimize, yaşadığımız ilimize çok yakın bir yer. Fiziki yakınlık da, Mersinliler olarak bize daha farklı bir duygu veriyor” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde her zaman yavru vatanın menfaatleri için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydeden Seçer, “Ben de bir kez daha bayramınızı kutluyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasına kadar mücadele eden, canını veren, gazi olan bütün kahramanlara saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Seçer'i Başkonsolosluk'ta görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ve onuru ifade ederken, bu yılki kutlamaların İstanbul'daki terör olayı nedeniyle gerek Mersin'de gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha buruk geçtiğini ifade eden KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, “İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Anavatanımızın desteğiyle, tanınma yolunda da atılan adımları daha da geliştirerek, güçlendirerek ileriye aktaracağız. Kıbrıs Türk halkı 1963 ve 1974 yılları arasındaki 11 yıl boyunca yokluk, izolasyon, ölüm tehlikesi, korku ve şiddetle mücadele ederek bugünlere geldi. 39 yıl önce kurucu Cumhurbaşkanımız, o gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını tüm dünyaya duyururken, Kıbrıs Türk halkı için bu bir dönüm noktasıydı ve bu tarihten sonra bizler siyasi eşitliğimizden, kendi yönetimimizden ve anavatanımızdan ayrılmayacağımızı tüm dünyaya duyurduk” ifadelerini kullandı.